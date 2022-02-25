Seferberlik ilanı nedir: Seferberlik ilan edilince ne olur?

Rusya'nın işgal girişimini sürdürdüğü Ukrayna'da seferberlik ilan edildi. Seferberlik nedir? sorusunun yanıtı Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin genel seferberlik kararını imzalamasının ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

SEFERBERLİK İLANI NEDİR?

Seferberlik kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı savaşa hazırlık dönemidir. Savaş esnasında veya savaşa hazırlık durumunda, seferberlik ilan edilir.

Bir başka deyişle seferberlik; ülke ve millet olarak, başta askeri güç olmak üzere devletin tüm güç ve kaynaklarının, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde; hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılması ile ilgili tüm faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen ya da tamamen sınırlandırıldığı haldir.

SEFERBERLİK İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

Seferberlik, topyekün savaş durumunda ülkelerin ilan ettiği haldir. ... Seferberlik, sadece silahlı kuvvetler arasında olmayan zaman zaman halkı da kapsayan durumlardır. Seferberlik halinde hak ve hürriyetler kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırılabilir. Milletçe, topyekün savaşlara karşı koymak amaçlanır.

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SEFERBERLİK HANGİ DURUMLARDA İLAN EDİLİR?

Seferberlik savaş çıkması durumunda ya da savaşa hazırlık yapılması halinde ülke genelinde ilan edilebilmektedir.

SEFERBERLİK İLANINA KİM KARAR VERİR?

Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması, vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini işten ve dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması hallerinde, Cumhurbaşkanı genel veya kısmî seferberlik ilânına karar verir.

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