Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özhaseki, deprem bölgesinde başlatılan 'Yerinde Dönüşüm' projesine ilişkin, "Yerinde Dönüşümde sayı 92 bin 764’te. Telefonumdaki uygulamadan hangi ilde ne kadar başvuru yapıldığını anlık olarak takip ediyorum. Hatay’a bakalım, orada 36 bin kişi ev için müracaat etmiş, 5 bin de ticari olarak, 41 bin neredeyse. İnşaatlara başlıyoruz. Cumartesi günü bu projemize dair ilk temelimizi Malatya’da atacağız. Yıkıma uğramış şehirlerin merkezlerini, tarihi dokusuna uygun olarak inşa edeceğiz.

Meydanın dışındaki güvenli yerlerde ise 'Yerinde Dönüşüm' projemizle vatandaşlarımız; her bir safhasını Bakanlığımızın kontrol edeceği süreçle kendi konutlarını, iş yerlerini inşa edecekler. Bu zamana kadar rezerv alanlarda işe başlandı; ama şehir merkezlerinde zemin etütleri yapılmakta olduğu için herhangi bir inşa faaliyeti başlamamıştı. Artık şehir merkezlerimizdeki zemin etüdü yapılan yerlerde ilk kazmayı vurarak 'bismillah' diyoruz. Şehir merkezlerini canlandıracağız, yerel sektörü ki en az 140 alt sektör var, hepsini harekete geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Şehir merkezlerinde yapılaşma olacak mı?

Özhaseki, "Şehir merkezlerinde yapılaşma olacak mı?" sorusu üzerine, "Şehir merkezlerinde projeler var, çalıştırdım ben. Projelerimiz hazır. Güvenli olan, merkeze yakın yerlerde yöresel mimari dokunun korunduğu inşa faaliyetlerine başlayacağız. Mimari tasarımlara örnek oluşturması adına örnek binalar, konutlar inşa edeceğiz. Hatay’da da merkezde yapılaşmaya biz başlıyoruz. En fazla 5 katlı olacak, zemin + 4 katı geçmeyecek. Kahramanmaraş’ta Azerbaycanlı kardeşlerimiz afetzede kardeşlerimize konut yapmak için yer göstermemizi istediler. Onların inşa faaliyetleri için yerimizi hazırladık" dedi.

Özhaseki, "Azerbaycan'dan başka ülkeler var mı?" sorusuna, "Uluslararası camiadan yardım ve destek vermek isteyenler var. Afet zamanında da arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları için gelmişlerdi. Yine Suudlar da depremzede kardeşlerimiz için konut inşa etmek istiyorlar. Onun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine Özbekistanlı kardeşlerimiz de depremzede kardeşlerimiz için 400 konut yapmak istiyorlar. Bu konuda da çalışmamızı yürütüyoruz" diye konuştu.

Yerinde dönüşüm İstanbul’da var mı?