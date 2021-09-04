Özgün Şehirlerarası yolculuklardan kaç gün önce PCR testi yaptırılmış olmalı?
ÖZGÜN HABERLER

Şehirlerarası yolculuklardan kaç gün önce PCR testi yaptırılmış olmalı?

İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi zorunluluğun ilişkin yolculuk yapacak olanlara yeni genelge yayınlandı. Şehirlerarası yolculuklada aşı yaptırmayan veya hastalığı geçirmemiş olanların PCR testi yaptırması ve sonucunu göstermesi gerekiyor. Peki, uçak seyahatlerinde veya diğer şehirlerarası yolculuklarda PCR testi kaç gün önce yapılmalı? PCR testi yolculuktan kaç gün önce yaptırılmalı? İşte genelgeye göre bu sorunun yanıtı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehirlerarası yolculuklardan kaç gün önce PCR testi yaptırılmış olmalı?
pcr

Yolculuk yapanlar için uygulanacak olan PCR testi zorunluluğuna ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yeni genelge yayınlandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında pazartesi günü itibariyle iç hat uçuşu olan ve aşısı olamayan yolculardan PCR testi istenecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin detayları belli oldu.

PCR TESTİ YOLCULUKTAN NE KADAR SÜRE ÖNCE YAPILMALI?

6 Eylül itibariyle iç hat uçuşu olan yolcular İçin İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında iç hatlarda başlayacak aşı, bağışıklık veya PCR sonucu gösterme zorunluluğu bulunuyor. Bu zorunluluk 18 yaş ve üstü yolcuları için geçerli olacak. Aşı için ise Biontech ve Sinovac için 2 doz yapılmış olması ve üzerinden en az 14 gün geçmesi gerekiyor. Koronavirüs hastalığı geçirmiş yolcular ise karantina süresini tamamlamış ve hastalığın atlatılmasından 180 gün geçmemiş olması gerekiyor. İki doz koronavirüs aşısı ve hastalık geçirmeyen yolcular için ise PCR testi ibraz etmek zorunluluğu getirildi. Yolcular planlanan uçuştan maksimum 48 saat öncesinde negatif PCR testini ibraz etmesi ve HES uygulamasında görülmesi isteniyor.

PCR test sonucu nasıl öğrenilir? Nabız girişi ile PCR test sonucu sorgulama ekranı
ÖZGÜN
PCR test sonucu nasıl öğrenilir? Nabız girişi ile PCR test sonucu sorgulama ekranı
Abone Ol Google News
KVKKdan WhatsAppa ceza

KVKK'dan WhatsApp'a ceza

​1 milyon 950 bin TL ödeyecek.
Canınız sağolsun

Canınız sağolsun

Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük maçına çıkacağız.
CHPli başkanın hayal kırıklığı: Heykel açılışına kimse gitmeyince töreni erteledi

​Yeni Şafak bölgeden bildiriyor.

3 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı.

Sorumlu düzeydeki 3 terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.