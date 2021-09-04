Şehirlerarası yolculuklardan kaç gün önce PCR testi yaptırılmış olmalı?

Yolculuk yapanlar için uygulanacak olan PCR testi zorunluluğuna ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yeni genelge yayınlandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında pazartesi günü itibariyle iç hat uçuşu olan ve aşısı olamayan yolculardan PCR testi istenecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin detayları belli oldu.

PCR TESTİ YOLCULUKTAN NE KADAR SÜRE ÖNCE YAPILMALI?

6 Eylül itibariyle iç hat uçuşu olan yolcular İçin İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında iç hatlarda başlayacak aşı, bağışıklık veya PCR sonucu gösterme zorunluluğu bulunuyor. Bu zorunluluk 18 yaş ve üstü yolcuları için geçerli olacak. Aşı için ise Biontech ve Sinovac için 2 doz yapılmış olması ve üzerinden en az 14 gün geçmesi gerekiyor. Koronavirüs hastalığı geçirmiş yolcular ise karantina süresini tamamlamış ve hastalığın atlatılmasından 180 gün geçmemiş olması gerekiyor. İki doz koronavirüs aşısı ve hastalık geçirmeyen yolcular için ise PCR testi ibraz etmek zorunluluğu getirildi. Yolcular planlanan uçuştan maksimum 48 saat öncesinde negatif PCR testini ibraz etmesi ve HES uygulamasında görülmesi isteniyor.

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