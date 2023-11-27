Şekerpare, Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biridir. Yumuşacık hamuru ve şerbetiyle herkesi kendine hayran bırakan bu lezzetli tatlıyı evde yapmak, pastane lezzetini evinize getirmek demektir. Şekerpare tarifi oldukça göz korkutucu gibi görünse de, aslında oldukça kolaydır. İşte evde mükemmel şekerpare yapmanız için gerekli malzemeler ve pratik tarif...

Şekerpare Yapımı İçin Gerekli Malzemeler

125 gram oda ısısında margarin

Yarım su bardağı pudra şekeri

3 çorba kaşığı silme irmik

1 adet yumurta

2,5 su bardağı un

1 paket vanilya

1çay kaşığı silme kabartma tozu

1 çay bardağı fındık

Şekerpare Şerbeti Malzemeleri

2 su bardağı şeker

3 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

Şekerpare Yapılışı

Karıştırma kabına yağı, pudra şekerini koyup karıştırın.

Yumurtayı da ilave edip karıştırmaya devam edin.

İrmiği, kabartma tozunu, vanilyayı ve unu azar azar ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edin.

Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar kopartıp elimizle yuvarlayın.

Üzerini çok hafif düzleyip ortalarına birer bütün fındık içi yerleştirin ve yağlanmış fırın tepsisine dizmeye başlayın.

180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

Şerbet için derin tencereye suyu ve şekeri koyup yaklaşık 10-15 dakika arası pişirin.

İndirmeye yakın limon suyunu ekliyoruz 2-3 dakika daha pişirmeye devam edin.

Pişen şerbeti ılınmaya bırakın.

Pişen şekerpareleri fırından alıp 2 dakika kadar bekletip ılık şerbeti üzerine kepçe yardımı ile dökün.

Tatlınızı hindistan cevizi ile servis edebilirsiniz.

Şekerpare Püf Noktaları

Şekerpare yapılırken bazı püf noktaları bilmek gerekir. Bu püf noktalara göre şekerpare hamurunun da kıvamının iyi olması gerekir.

Şekerpare hamurunun kıvamı ne sert ne de çok yumuşak olmamalıdır. Buna göre şekerpare hamuru kulak memesi kıvamında olmalıdır.

Şekerpareler tepsiye dizilmeden önce tepsi mutlaka yağlanmalıdır.

Şekerpareler fırından çıkarıldıktan sonra 2 dakika kadar beklenmeli. Bekleyen şekerparelerin üzerine de ılıyan şerbet dökülmelidir.

Şekerparelerin üzerine şerbet döküldükten sonra üzerine bir tepsi kapatılarak şekerparenin şerbeti çekmesi beklenir.

Şekerparelerin şekli güzel olmalıdır. Bu nedenle şekerpareler yuvarlanarak şekil verilmelidir.

Şekerpare Kaç Kalori?

En sevilen tatlılardan birisi olan şekerpare kalori miktarı yüksek olan tatlılar arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra orta büyüklükte bir tane şekerpare 113 kalori olarak bilinmektedir. Şekerparenin boyutuna göre kalori miktarında da artış görülmektedir. Şekerpare tatlısının kalorisi yüksek olduğu için dikkatli bir şekilde tüketilmesi gerekir. Özellikle de zayıflamak isteyen kişiler tarafından şekerpare doğru bir şekilde tüketilmelidir.







