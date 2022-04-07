Huzurun, rahmetin, bereketin ve kardeşliğin ayı Ramazan geldi. Gönüller huzur, kalplere ferahlık verdi. Ramazan ayının en önemli ibadetlerinden bir tanesi oruçtur. Bir de Şevval ayında tutulan Şevval orucu vardır. Peki, Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval ayı orucunun fazileti ve sevabı nedir? İşte haberimizin detayları sizlerle...

Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur?

Manevi hayatımıza zenginlik getiren mübarek aylardan biri de şevval ayıdır. Şevval ayı, Müslüman alemi için önemli aylardan biridir ve bu dönemde dileyenler oruç tutarak ibadetlerini yerine getirmiş olur.

Şevval ayı orucu 2022 yılında da her sene olduğu gibi Hicri takvimin 10. ayında tutulan bir oruçtur. Hicri takvimin 10. ayı 2022 senesinde Ramazan Bayramı’nın ilk günü başlayacaktır. Şevval ayında oruç tutmayı dileyenler, Ramazan Bayramı geldiğinde 1. gün ibadetleri için hazırlık yapabilir.

Şevval ayı, Hac aylarından ilkidir. Ramazan ayının peşinden gelen bu mübarek ay, 2 Mayıs 2022 tarihinde başlar. Şevval ayında oruç tutmak isteyenler bu tarihe dikkat ederek şevval ayını 30 Mayıs 2022 tarihinde uğurlayabilir.

Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur?

Şevval ayından oruç tutmak için nasıl niyet edilir?

Tıpkı ramazan orucu gibi sevabı büyük olan şevval orucu, niyet edildikten sonra başlar.

Şevval orucunu tutmak isteyenler, içinden geldiği gibi oruç tutmak için niyet edebilir.

Allah için, Allah rızası adına niyet ettikten sonra içinizden geçen hayırlı duaları okuyarak niyet edebilirsiniz.

Şevval ayı orucu nasıl tutulur diyenler öncelikle niyet etmeyi unutmamalıdır.

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Eğer ramazan ayında tutamadığınız oruçların kazasını şevval ayında tutacaksanız; bunu niyetinizde belirtmelisiniz.

Din görevlilerine gelen sorulardan biri de şevval ayında tutulan oruç kazaya sayılır mı oluyor.

Ramazan orucunu tutamayanlar, Ramazan Bayramı ile başlayan şevval ayında kaza orucunu tutabilir.

Niyet ederken: “Niyet ettim Allah rızası için bugün şevval orucu tutmaya.” denilebilir.

Kaza orucunun niyetinde mutlaka kaza orucu olduğunu dile getirmelisiniz.

Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur?

Şevval orucunu ne zaman tutmalıyız?

Şevval ayı orucu için şevval ayının başlaması gerekir. Bu orucu tutmak için Kurban ya da Ramazan Bayramı döneminden sonra uygun görülmemektedir.

Çünkü şevval ayı, Ramazan Bayramı’nın 1. günü başlar.

Ancak bayramın 1. günü oruç tutulmaz. Şevval oruçları için bayramın ilk günü geçmelidir.

Her sene Hicri takvimin 10. ayında şevval ayı başlar ve oruç tutmak isteyenler niyetlenip oruca başlar.

Şevval orucunu tutmak için 6 gün oruç yeterlidir. 6 günü peşpeşe tutmak zorunluluğu yoktur.

Şevval ayı içinde 6 günü aralıklı şekilde tutabilirsiniz.

2 Mayıs 2022 tarihinde başlayan şevval ayı içinde tutacağınız 6 günlük orucu 30 Mayıs 2022 tarihine kadar bitirebilirsiniz.

Şevval orucu, ramazan ayı orucu gibi farz değildir. Ancak sünnet olan şevval orucunun sevabı da büyüktür.

Şevval ayında oruç tutmanın fazileti ve sevabı nedir?

Şevval ayında tutulan şevval orucunun kazandıracağı sevap neredeyse 1 sene içinde yapılan iyiliklerle eştir. Bu orucun fazileti büyüktür. Şevval orucu ve ayı hakkında hadis ve ayetler, bu ayın ne kadar bereketli ve hayırlı olduğunu tekrar kanıtlar. Bu orucu tutanların işlediği sevap, onun için büyük bir erdemdir.

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“Ramazandan sonra şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur.” Taberani

“Ramazan orucuyla şevvalde de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır.” İbni Mace

“Ramazan ayı orucu on aya, ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur.” İbni Huzeyme

“Ramazân-ı şerîf ayında oruç tutup, ardından Şevvâl ayından da altı gün daha oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi olur.” Hadîs-i şerîf-Müslim

“Ramazân-ı şerîf ayında orucunu tutup, ardından Şevvâl ayında altı gün daha oruç tutan, günâhlardan, anadan doğduğu gün gibi sıyrılır, kurtulur.” Hadîs-i şerîf-Taberânî

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Şevval ayında tutulan orucun manevi kazancı çok büyüktür. Şevval sözlükte yükselmek ve kaldırmak anlamlarını taşır.

Bu orucu tutan kişiler, tıpkı diğer oruçlarda yaşandığı gibi manevi doygunluğa erecektir. İslam dini açısından oldukça önemli olan bu ay, ibadetlerin huzurla ve istekle yapılacağı dönemlerden biridir.

Şevval ayının önemli olmasında etken olan bazı olaylar yaşanmıştır çok eski dönemlerde. Bu olayları hatırlatacak olursak; Benî Kaynukā‘ Gazvesi (2/624), Uhud Gazvesi (3/625), Huneyn Gazvesi (8/630), Tâif Gazvesi (8/630), bir rivayete göre Hz. Peygamber’in oğlu İbrâhim’in vefatı (10/632). akıllara gelmektedir. Dini kaynaklar Şevval ayının önemini bu olaylarla hatırlatır.

Bu oruç kaza orucu olarak tutulmayacağı için nafile oruçlardan sayılmaktadır. Nafile oruç tutup sevap işlemek isteyen kadın ve erkekler, Şevval orucunu tutabilir.

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