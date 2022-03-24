​SGK prim borcu sorgulama nasıl yapılır? SGK hizmet dökümü nedir, E-Devlet üzerinden nasıl alınır?

SGK prim borcuyla ilgili çok fazla soru mevcut. SGK prim borcunuzu nasıl sorgulayabilirsiniz bu haberimizde sizlerle bunu anlatacağız. SGK prim borcu sorgulama nasıl yapılır? SGK hizmet dökümü nedir? SGK hizmet dökümü E-Devlet üzerinden nasıl alınır? İşte haberimizin detayları sizlerle...

SGK prim borcu nasıl sorgulanır?

E-Devlet şifresi ile SSK üzerinden SGK (4B) prim borç sorgulama işleminiz için aşağıda verilen linke tıklamanız gerekmektedir.

Yukarıda verdiğimiz linke tıklamalısınız. Sonra açılan pencerede "Kimliğimi Şimdi Doğrula" butonuna basınız. - Kimliğinizi doğrulayıp işleminize devam edebilmek için TC Kimlik Numaranızı ve E-Devlet şifrenizi girmelisiniz. - Girdiğiniz bilgilerin doğru bilgiler olduğundan emin olduktan sonra “Sisteme Giriş Yap” butonuna tıklayınız. Bu son işlem ile SGK (4B) prim borç sorgulama işleminizi tamamlamış olacaksınız.

SGK hizmet dökümü nedir?

SGK ve SSK prim borçlarının ödenmesi, yıllarca özel sektöre hizmet veren tüm kişilerin kanuni hakkıdır. Prim ödemeleri çalışılmış olan her gün için ödenmesi gerekir. Firma kapsamında sigortasız personel çalıştırmak kanunen bir suçtur. Bu yüzden hangi sektör olursa olsun personel istihdam eden her firma mutlaka çalışanlarının SSK primlerini aksatmamalıdır. İşe aldığı gün itibari ile gerekli mercilere bildiride bulunarak, sosyal haklardan yararlanmalarına imkân sağlanmalıdır. Sigortasız işçi çalıştırmak bir suçtur. Fark edilmesi durumunda cezaları ağır olabilir.

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SGK hizmet dökümü E-Devlet üzerinden nasıl alınır?

- Giriş yaptıktan sonra e-devlet şifrenizi ve T.C kimlik numaranızı sistemdeki ilgili alanlara yazınız. - Açılan sayfanın üst tarafında bulunan bölümlerden işlem yapmak istediğinizi seçiniz ve hizmet dökümünüzü sorgulamanızı tamamlayınız.