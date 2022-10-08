Sicil affı ne zaman çıkacak? Torba yasadaki sicil affının detayları belli oldu

Sicil affı nedir, kimler yararlanacak? Torba yasa teklifi sunulan sicil affına ilişkin detaylar belli oldu. Sicil affı ne zaman çıkacak? İşte son bilgiler...

SİCİL AFFI NEDİR?

Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyenler 1 Temmuz 2023'e kadar borçlarını öder veya yapılandırırsa ‘olumsuz kayıtları' dikkate alınmayacak. Bu işlemi yapacak banka, finans kuruluşlarına cezai veya hukuki sorumluluk doğmayacak. Bu düzenleme ‘sicil affı' anlamına geliyor.

SİCİL AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Torba yasanın meclisten geçmesi halinde çek,senet ve kredi borcu bulunan vatandaşlar 1 Temmuz 2023 tarihine kadar borçlarını kapatır yada yeniden yapılandırma yoluna giderler ise söz konusu durumdan faydalana bilecekler.

REKLAM

SİCİL AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan torba teklifte bir çok madde bulunuyor. Bu maddelerden biri ise sicil affı.

Sicil affı hakkında da konuşan Bakan Nebati, "Sicil affının getirilmesi yeterli değil" açıklamasında bulunan Nebati, "Bankacılık sektörünün kanuna koyulmasına rağmen kayıtlarından çıkarmayıp, gayrı resmi affı görmemesi gerekirken görüyor. Sicil affıyla birlikte sektörün kamu otoritesinin kararını uygulama sorumluluğu olacak." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜN Asgari ücrette ne kadar artış olacak? Bakan Nebati'den asgari ücret zammı açıklaması!