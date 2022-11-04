Torba yasadaki sicil borcu affı TBMM'den geçti | Sicil affından kimler yararlanacak?

TBMM'de kabul edilerek yasalaşan torba yasa teklifinde; KYK faizleri, elektrik ve doğalgaz desteğinin yanı sıra icra borçları ile maske cezaları borçları yer alıyor.. Sicil affı nedir, kimler yararlanacak? Torba yasa ile kabul edilen sicil affına ilişkin detaylar belli oldu. İşte son bilgiler...

SİCİL BORCU AFFI ÇIKTI MI?

TBMM Genel Kurulu'nda ekonomik düzenlemeleri içeren 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi.

Teklifle birlikte birçok kişinin borçları silinecek.

SİCİL AFFI NEDİR?

Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyenler 1 Temmuz 2023'e kadar borçlarını öder veya yapılandırırsa ‘olumsuz kayıtları' dikkate alınmayacak. Bu işlemi yapacak banka, finans kuruluşlarına cezai veya hukuki sorumluluk doğmayacak. Bu düzenleme ‘sicil affı' anlamına geliyor.

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SİCİL AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Torba yasanın meclisten geçmesi halinde çek,senet ve kredi borcu bulunan vatandaşlar 1 Temmuz 2023 tarihine kadar borçlarını kapatır yada yeniden yapılandırma yoluna giderler ise söz konusu durumdan faydalanabilecekler.

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