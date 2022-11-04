Özgün Torba yasadaki sicil borcu affı TBMMden geçti | Sicil affından kimler yararlanacak?
ÖZGÜN HABERLER

Torba yasadaki sicil borcu affı TBMM'den geçti | Sicil affından kimler yararlanacak?

Banka ve çeşitli kamu kurumlarından adli sicil kaydı nedeniyle faydalanamayan vatandaşlar genel af ile birlikte e-devlet üzerinden adli sicil affının ne zaman çıkacağını merak ediyor. Ekonomiye ilişkin hazırlanan torba teklif Meclis’ten geçti. TBMM Genel Kurulu'nda ekonomik düzenlemeleri içeren 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi. Torba teklifte sicil borçları affı da geçmiş oldu. Peki, sicil affı nedir, sicil affı hangi taihleri kapsıyor? Sicil affından kimler yararlanacak? İşte ayrıntılı bilgiler...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sicil affı çıktı 2022: Sicil affı nedir, sicil affı kimleri, hangi tarihleri kapsıyor?
Sicil affı

TBMM'de kabul edilerek yasalaşan torba yasa teklifinde; KYK faizleri, elektrik ve doğalgaz desteğinin yanı sıra icra borçları ile maske cezaları borçları yer alıyor.. Sicil affı nedir, kimler yararlanacak? Torba yasa ile kabul edilen sicil affına ilişkin detaylar belli oldu. İşte son bilgiler...

SİCİL BORCU AFFI ÇIKTI MI?

TBMM Genel Kurulu'nda ekonomik düzenlemeleri içeren 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi.

Teklifle birlikte birçok kişinin borçları silinecek.

SİCİL AFFI NEDİR?

Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyenler 1 Temmuz 2023'e kadar borçlarını öder veya yapılandırırsa ‘olumsuz kayıtları' dikkate alınmayacak. Bu işlemi yapacak banka, finans kuruluşlarına cezai veya hukuki sorumluluk doğmayacak. Bu düzenleme ‘sicil affı' anlamına geliyor.

SİCİL AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?

  • Torba yasanın meclisten geçmesi halinde çek,senet ve kredi borcu bulunan vatandaşlar 1 Temmuz 2023 tarihine kadar borçlarını kapatır yada yeniden yapılandırma yoluna giderler ise söz konusu durumdan faydalanabilecekler.

Asgari ücrette ne kadar artış olacak? Bakan Nebati'den asgari ücret zammı açıklaması!
ÖZGÜN
Asgari ücrette ne kadar artış olacak? Bakan Nebati'den asgari ücret zammı açıklaması!

Bakan Nebati: Üretim ve istihdamı önceledik
EKONOMİ
Bakan Nebati: Üretim ve istihdamı önceledik
Borsa rekoradoymuyor

Borsa rekora
doymuyor

Yeni ​güne tarihi zirveyle başladı.
Aniden bastırdıkarayolu ulaşıma kapandı

Aniden bastırdı
karayolu ulaşıma kapandı

​Artvin'de yoğun kar yağışı: TIR'lar yollarda kaldı.
Bunun adına TEKNOFEST kuşağı diyoruz

'Bunun adına 'TEKNOFEST' kuşağı diyoruz'

Minare yıkıldı balkondan atlayan iki kişi yaralandı.

Bir saatte<br>13 artçı deprem

Bir saatte
13 artçı deprem

​AFAD'dan İzmir'deki depreme ilişkin açıklama.

3 bin 700 kişiyi<br>işten çıkaracak

3 bin 700 kişiyi
işten çıkaracak

Beklenen ​e-posta çalışanlara gönderildi.
148 öğrenci<br>hastanelik oldu

148 öğrenci
hastanelik oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gıda zehirlenmesi.

​Koridorda yaşanan son kriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'i ikna etmesiyle aşılabildi.

Putin'i ikna etmesi Batılı ülkelerde kıskançlıkla karşılandı.

​'Türkiye Cumhuriyeti devletini boş beleş bir devlet zannedenler yanılırlar'

​Togg kilometrede 47 kuruşluk elektrik yakacak.

​Bir kişi hayatını kaybetti.

​Yıllıkta yüzde 85,51'i buldu.
Barutçu madene<br>neden erken indi

Barutçu madene
neden erken indi

​Bartın'daki facianın sebepleri araştırılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.