Sınav kaygısı hakkında bilgi veren Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzm. Dr. Hilal Aydemir, "Sınav kaygısı kişinin performans düzeyini olumsuz etkileyecek yoğun kaygı durumudur. Kaygı aslında her zaman kötü bir şey midir? Her zaman kötü bir şey değildir. Az miktarda kaygı iyi bile olabilir, bizi motive eder, çalışma azmimizi artırır. Ancak yoğun kaygı durumunda performansımız olumsuz yönde etkilenir, dikkatimiz dağılır, ders çalışma isteğimiz azalabilir. Biz bu durumu sınav kaygısı olarak adlandırıyoruz. Sınav kaygısının düşüncesel, duygusal, fiziksel ve davranışsal bir takım belirtileri olabilir. Düşüncesel belirtilere bir takım felaketleştirme düşünceleri yaşayabiliyor. Gençler düşüncesinde, ‘ben sınavı yapamayacağım, başarısızım, bu konuda yetersizim, yeteneksizim’ gibi bir takım olumsuz negatif düşünceler aklına gelebiliyor. Gençlerin bu düşünceler aklına geldiğinde bireyin bir takım duygusal belirtiler yaşayabiliyor. Yani yoğun bir kaygı yoğun bir endişe, stres, gerginlik, sinirlilik gibi bir takım duygusal belirtiler yaşayabiliyor” diye konuştu.