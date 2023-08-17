Sınavsız ikinci üniversite, kariyerinde yükselmek isteyen, yeni bir meslek öğrenmek isteyen veya ikinci bir diploma almak isteyen kişiler için iyi bir fırsattır. Sınavsız ikinci üniversiteye kayıt yaptırarak, yeni bir alanda eğitim alabilir ve kariyerinizde yeni bir sayfa açabilirsiniz.

Sınavsız ikinci üniversiteye bölümleri hangileri?

Sınavsız ikinci üniversiteye, aşağıdaki bölümlere kayıt yaptırabilirsiniz:

Adalet Antropoloji Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayar Programcılığı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Çocuk Gelişimi Dış Ticaret Ekonomi Felsefe Finans Gazetecilik Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İktisat İşletme Kamu Yönetimi Kültürel Miras ve Turizm Lojistik Matematik Muhasebe Psikoloji Reklamcılık Sağlık Yönetimi Sosyal Hizmetler Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatı Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetim Bilişim Sistemleri

Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Önlisans Bölümleri

Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları

Acil Durum ve Afet Yönetimi Aşçılık Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayar Programcılığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Çağrı Merkezi Hizmetleri Dış Ticaret Emlak Yönetimi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Ev İdaresi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Halkla İlişkiler ve Tanıtım İlahiyat (Arapça) İlahiyat İnsan Kaynakları Yönetimi İş Sağlığı ve Güvenliği İşletme Yönetimi Kültürel Miras ve Turizm Laborant ve Veteriner Sağlık Lojistik Marka İletişimi Medya ve İletişim Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Radyo ve Televizyon Programcılığı Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Sosyal Hizmetler Sosyal Medya Yöneticiliği Spor Yönetimi Tarım Teknolojisi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Seyahat Hizmetleri Web Tasarımı ve Kodlama Yaşlı Bakımı Yerel Yönetimler

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İkinci Üniversite Lisans Bölümleri

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

Felsefe

Görsel İletişim Tasarımı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İkinci Üniversite Lisans Bölümleri

İktisat Fakültesi 2. Üniversite Lisans Programları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İktisat İktisat (İngilizce) Maliye Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İkinci Üniversite Lisans Bölümleri

AÖF İşletme Fakültesi İkinci Üniversite Lisans Programları

Havacılık Yönetimi

İşletme

İşletme (İngilizce)

Turizm İşletmeciliği

Uluslararasi Ticaret ve Lojistik

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) İkinci Üniversite Lisans Bölümleri

COĞRAFYA ÇOCUK GELİŞİMİ EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ FELSEFEI İKTİSAT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞLETME REKREASYON SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARASI İLİŞKİLER SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ SOSYOLOJİ TARİH ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) İkinci Üniversite Önlisans Bölümleri

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

ÇOCUK GELİŞİMİ

E-TİCARET PAZARLAMA

FELSEFE GRAFİK TASARIMI

HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ

İLAHİYAT

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

MARKA İLETİŞİMİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ

OSYAL HİZMETLER

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

YAŞLI BAKIMI

WEB TASARIMI VE KODLAMA (YENİ)

Marmara Üniversitesi ikinci üniversite bölümleri

Teknik Bilimleri Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı

Moda Tasarımı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Sosyal Bilimler MYO (Uzaktan eğitim programları yeni öğrenci almamaktadır)

Dış Ticaret

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Pazarlama ve Reklamcılık

Sınavsız 2 üniversite kimler başvurabilir, şartlar neler?

Sınavsız ikinci üniversiteye başvuru yapabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir:

Yükseköğretim kurumlarından ön lisans veya lisans diploması almış olmak veya halen bu programlarda kayıtlı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Adli sicil kaydının temiz olması. Sınavsız ikinci üniversiteye başvurular, her yıl eylül ayında yapılır. Başvurular, üniversitelerin internet sitelerinden online olarak yapılır.

Sınavsız ikinci üniversiteye kayıt yaptıranlar, açıköğretim programlarına kayıt yaptıran diğer öğrencilerle aynı haklara sahiptirler. Bu haklar arasında, eğitim öğretim faaliyetlerine katılma, sınavlara girme, ders geçme, diploma alma hakkı gibi haklar yer almaktadır.

Hangi üniversitelerde sınavsız ikinci üniversite var?

Sınavsız ikinci üniversite, Türkiye'deki birçok devlet üniversitesinde ve vakıf üniversitesinde mevcuttur. Bu üniversiteler arasında şunlar yer almaktadır:

Anadolu Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi

Koç Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi

Sınavsız 2. üniversite kimler başvurabilir?

Sınavsız ikinci üniversiteye, aşağıdaki şartları taşıyan kişiler başvurabilir:

Yükseköğretim kurumlarından ön lisans veya lisans diploması almış olmak veya halen bu programlarda kayıtlı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Adli sicil kaydının temiz olması.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıtları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi sınavsız ikinci üniversite kayıtları merak konusu. Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihleri : 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 17:00'da sona erecektir. Başvuru işlemleri yukarıda belirtilen adresten e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AUZEF) kayıtları ne zaman?

AUZEF 2023 – 2024 başvuru ve kayıt işlemleri başladı. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Sınavsız İkinci Üniversite başvuru ve kayıt işlemleri 7 Ağustos - 7 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) kayıtları ne zaman?

ATA AÖF ön kayıt işlemleri 28 Ağustos 2023 ile 1 Ekim 2023 tarihleri arasında kayıt sayfası üzerinde yapılacak.

Sınavsız ikinci üniversite sınavları online mı?

Sınavlarda öğrencilere ders seçim ekranında belirttikleri derslerden 20 soru ve 30 dakika sınav süresi verilecek. AÖF Bahar Dönemi Final Sınavlarının vize sınavında olduğu gibi çevrimiçi (online) olarak https://esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

İkinci üniversite olarak kaç defa okunabilir?

Aynı anda iki üniversite okunabilir mi? Aynı anda iki örgün lisans ya da iki örgün önlisans bölümünde okunamaz. Fakat biri lisans, biri önlisans iki bölüm okunabilir. Biri uzaktan ya da açık, biri örgün olursa da olur. Yani sonuç olarak aynı anda örgün iki lisans ya da aynı anda örgün iki önlisans okunamaz.

Sınavsız ikinci üniversite kaçıncı sınıftan başlatıyor?