50 başarı puanı sınıf geçmek için yeterli olmayacak. Bakanlık, yönetmelik ile liselerde sınıf geçme maddelerinde çok önemli bir dizi düzenleme daha yaptı. Buna göre, daha önce bir üst sınıfa geçişler için gerekli 50 ortalama artık yeterli olmayacak.