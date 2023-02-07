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Sinop 5 günlük hava durumu: Kar yağışı sonucu 140 köy yolu ulaşıma kapandı
Sinop’ta etkili olan yoğun kar yağışı sonucu 140 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler gece boyunca kar etkili olan ana yolları tuzlama ve temizleme çalışmalarını sürdürdü.
Sinop İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Erfelek ve Durağan ilçelerine bağlı 30’ar köy, Ayancık’a bağlı 28 köy, Gerze’ye bağlı 23 köy, Dikmen’e bağlı 12 köy, Boyabat’a bağlı 7 köy, merkez ve Türkeli ilçelerine bağlı 5’er köy yollarının kar nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu kaydedildi.