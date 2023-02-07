Sinop 5 günlük hava durumu: Kar yağışı sonucu 140 köy yolu ulaşıma kapandı

Balıkesir il merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam ediyor. Şehir merkezinde zaman zaman tipi şeklinde yağan kar yağışı birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Balıkesir Valiliği ilk ve orta dereceli okulların 7 Şubat Salı günü de tatil olduğunu bildirdi. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada yoğun kar yağışının devam edeceği belirtilerek okulların bir gün daha tatil edildiği kaydedildi. Balıkesir 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.