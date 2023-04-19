Sinop seçim sonuçları
AK Parti Sinop Milletvekili Adayları
1- Nazım Maviş
2- Seyit Ali Çetin
CHP Sinop Milletvekili Adayları
1. Barış Karadeniz
2. Şevket Terkan
İYİ Parti Sinop Milletvekili Adayları
1-Yılmaz Şanlan
2-Baki Taşkıran
MHP Sinop Milletvekili Adayları
1- İsmail Büyükkayıkçı
2- Hasan Ataman
Memleket Partisi Sinop Milletvekili Adayları
Hasan Çorum
Oğur Can Öcal
Yeniden Refah Partisi Sinop Milletvekili Adayları
Ufuk Özkaptan
Ercan Erdoğan
2023 seçimleri Sinop seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 Sinop cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları bu sayfada yer alacaktır.
Sinop Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
Sinop milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Sinop’ta hangi parti ne kadar oy aldı? Sinop’ta hangi parti kazandı?
- AK Parti % 55,3
- CHP % 24,2
- İYİ Parti % 9,3
- MHP % 7,2
- HDP % 2
Sinop yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
Sinop yerel seçim sonuçları: CHP’nin belediye başkan adayı Barış Ayhan oyların % 56,63’ünü alırken, AK Parti adayı Ali Çöpcü ise oyların % 40,49’ünu aldı.
Sinop İl Genel Meclisi seçim sonuçları (2019)
- AK Parti % 51,19
- CHP % 25,34
- MHP % 11,46
- İYİ Parti % 9,45