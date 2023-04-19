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Sinop seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

Sinop seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçim tarihini 14 Mayıs olarak duyurmasından sonra YSK takvimi işletiyor. Seçimlere girecek olan 26 parti milletvekili aday listelerini teslim etti. Yurt dışında oylar 27 Nisan'dan itibaren kullanılmaya başlanılacak. Bu haberimizde Sinop seçim sonuçlarını ele alacağız. Peki Sinop Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Sinop milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı? İşte Sinop seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

16:04 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sinop seçim sonuçları

Sinop seçim sonuçları

na ilişkin haberin detayları yoğun olarak araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede
ile milletvekili genel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Siyasi partiler de milletvekili seçim listelerini teslim etti. 2023 seçimi 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. İşte Sinop seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.

AK Parti Sinop Milletvekili Adayları

1- Nazım Maviş

2- Seyit Ali Çetin

CHP Sinop Milletvekili Adayları

1. Barış Karadeniz

2. Şevket Terkan

İYİ Parti Sinop Milletvekili Adayları

1-Yılmaz Şanlan

2-Baki Taşkıran

MHP Sinop Milletvekili Adayları

1- İsmail Büyükkayıkçı

2- Hasan Ataman

Memleket Partisi Sinop Milletvekili Adayları

Hasan Çorum

Oğur Can Öcal

Yeniden Refah Partisi Sinop Milletvekili Adayları

Ufuk Özkaptan

Ercan Erdoğan

2023 seçimleri Sinop seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Sinop cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları bu sayfada yer alacaktır.

Sinop Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

na göre, Erdoğan oyların yüzde 61.2’sini alırken, Muharrem İnce Sinop Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 28.5’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 8.6’sını, Temel Karamollaoğlu oyların yüzde 0,8’ini, Selahattin Demirtaş oyların yüze 0,5’ini aldı.

Sinop milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

: Cumhur İttifakı Sinop oy oranı % 62,5’ini alırken, AK Parti 1 milletvekili çıkardı. Sinop’ta Millet İttifakı ise oyların yüzde 34,6’sını aldı ve CHP 1 milletvekili çıkardı.

Sinop’ta hangi parti ne kadar oy aldı? Sinop’ta hangi parti kazandı?

  1. AK Parti % 55,3
  2. CHP % 24,2
  3. İYİ Parti % 9,3
  4. MHP % 7,2
  5. HDP % 2

Sinop yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

Sinop yerel seçim sonuçları: CHP’nin belediye başkan adayı Barış Ayhan oyların % 56,63’ünü alırken, AK Parti adayı Ali Çöpcü ise oyların % 40,49’ünu aldı.

Sinop İl Genel Meclisi seçim sonuçları (2019)

  1. AK Parti % 51,19
  2. CHP % 25,34
  3. MHP % 11,46
  4. İYİ Parti % 9,45

Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları - 24 Haziran 2018

Milletvekili Seçim Sonuçları (24 Haziran 2018 Genel Seçim)

31 Mart 2019 Türkiye Geneli Yerel Seçim Sonuçları

AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları
AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları

14 Mayıs 2023 seçimleri için takvim işliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek. Seçime sayılı günler kala son anket sonuçları da ardı ardına geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anketlere göre hem başkanlık hem Meclis seçimlerinde açık ara öndeyiz" dedi. Genar ve Areda Survey son seçim anketini paylaştı. Erdoğan ilk turda kazanıyor. Peki AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Erdoğan’ın oy oran nedir? Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ne kadar oy alıyor? İşte AK Parti’nin yaptırdığı anket sonuçları.

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