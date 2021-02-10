Şırnak nüfusu kaç? 2020 Şırnak nüfusu belli oldu

Buna göre Şırnak’ın nüfusu 537 bin 762 oldu.TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi oldu. Şırnak’ın nüfusu ise 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 8 bin 147 kişi artarak 529 bin 615’den, 537 bin 762’ye ulaştı. Erkek nüfus 279 bin 486 kişi olurken, kadın nüfus 258 bin 276 kişi oldu. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus 343 bin 301 olurken, belde ve köylerde yaşayan nüfus 194 bin 461 oldu. Yıllık nüfus artış hızı 2020 yılında binde 15,3 oldu. Şırnak’ta 2019 yılında 20,9 olan ortanca yaş, 2020 yılında 21,2’ye yükseldi.

Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1’ini erkekler, yüzde 49,9’unu ise kadınlar oluşturdu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,7’sini erkekler, yüzde 50,3’ünü kadınlar oluşturdu.

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop’un 41,4 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop’u, 40,6 ile Balıkesir ve Kastamonu izledi. Diğer yandan 20,4 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa’yı, 21,2 ile Şırnak ve 22,3 ile Ağrı takip etti.

Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 40,2 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip olan il olurken, 20 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip olan il oldu. Kadınlarda 42,7 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip olan il olurken, Şanlıurfa ve Şırnak 20,9 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip olan iller oldu.