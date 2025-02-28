SİVAS İMSAKİYE 2025: 1 Mart Sivas İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, Sivas’ta yaşayan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. Oruç ibadetini yerine getirecek olanlar için imsak ve iftar vakitleri büyük önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 Sivas İmsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri belli oldu. İşte, gün gün belirlenen Sivas iftar vakti ve sahur saatleri…
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Sivas’ta yaşayan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. Oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Sivas İmsakiyesi’ni takip ediyor. İmsak vakti sahur bitişini, iftar vakti ise oruç açma saatini belirlerken, bu özel ay manevi coşkuyla karşılanıyor. İşte, 2025 yılı Sivas sahur ve iftar saatleri…
SİVAS İMSAKİYE 2025: SİVAS İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ
Ramazan-ı Şerif 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye ile sahur ve iftar vakitleri takip ediliyor. İşte, namaz vakitlerine göre gün gün saatler:
SİVAS İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?
1 Mart Cumartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 05:36
İftar Vakti: 18:30
2 Mart Pazar
Sahur (İmsak) Vakti: 05:34
İftar Vakti: 18:31
3 Mart Pazartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 05:33
İftar Vakti: 18:33
4 Mart Salı
Sahur (İmsak) Vakti: 05:31
İftar Vakti: 18:34
5 Mart Çarşamba
Sahur (İmsak) Vakti: 05:30
İftar Vakti: 18:35
SİVAS TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?
Oruç ibadetiyle birlikte eda edilecek teravih namazı 28 Şubat akşamı başlayacak. Yatsı namazı vaktinde kılınan teravih için saatler il il duyuruldu. Sivas'da ilk teravih saati 19:47 olarak duyuruldu.
Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;
1 Mart Cumartesi: 19:48
2 Mart Pazar: 19:49
3 Mart Pazartesi: 19:50
4 Mart Salı: 19:51
5 Mart Çarşamba: 19:52