SİVAS İMSAKİYE 2025: 3 Mart Sivas İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Sivas’ta yaşayan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. Oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Sivas İmsakiyesi’ni takip ediyor. İmsak vakti sahur bitişini, iftar vakti ise oruç açma saatini belirlerken, bu özel ay manevi coşkuyla karşılanıyor. İşte, 2025 yılı Sivas sahur ve iftar saatleri…