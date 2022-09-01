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Sivas- Malatya karayolunda kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sivas-Malatya karayolunun Kangal ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada Bursa'da bir yakınlarının düğününden dönen vatandaşların bulunduğu minibüs ile yük kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada ölü ve yaralı vatandaşların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte kazada son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivas- Malatya karayolunda yaşanan kazada son durum ne: Ölü veya yaralı sayısı kaç?
Sivas Malatya karayolunda kaza

Sivas- Malatya karayolunun Kangal ilçesi Yeşildereköyü mevkiinde minibüs ile kamyon çarpıştı. Kazaya ilişkin son durum haberimizde.

SİVAS-MALATYA KARAYOLUNDA BÜYÜK KAZA!

Sivas - Malatya karayolunda meydana gelen kazada minibüs ile yük kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 10 kişi de ağır yaralandı. Yarılardan 1'i yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 8'e çıktı.

Kaza saat 00.10 sıralarında Sivas- Malatya karayolunun Kangal ilçesi Yeşildereköyü mevkisinde meydana geldi. Bursa'da katıldıkları düğünden dönen vatandaşların bulunduğu 44 J 4257 palakalı Minibüs, Malatya'dan Amasya'ya yük götüren kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki aracın da ön kısımları demir yığını haline dönüştü. Çevredeki sürücülerin 112 Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

8 KİŞİ ÖLDÜ, 9 KİŞİ YARALANDI

Can pazarının yaşandığı kaza yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu minibüste sıkışanları çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de ağır yaralandığı belirtilmişti. Ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan 1 kişi daha, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Böylece düğün dönüşü faciada ölenlerin sayısı 8'e ulaştı. Yaralı 9 kişinin tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

BURSA'DAN DÜĞÜNDEN GELİYORLARDI

Kaza ihbarının ardından Kangal Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı, kurtarma çalışmalarını takip etti. Kaza ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Sungur, "Gece yarısı 00.10'da Bursa'dan Malatya'ya dönmekte olan düğün minibüsü ile Malatya'dan Amasya'ya yük taşımacılığı yapan Kamyon kafa kafaya bir kaza gerçekleştirdi. Sivas- Malatya karayolunun 16'ncı kilometresinde Yeşildereköyü mevkiinde elim kazada 7 vatandaşımız vefat etti 10 vatandaşımız da ağır bir şekilde Kangal Devlet Hastanesine sevki gerçekleştiriliyor. Vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet diliyorum, ağır yaralı vatandaşlarımıza da Allah'tan şifa diliyorum. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

Bir süre sonra Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek de olay yerine gelerek, bilgi aldı. Kaza nedeniyle kapanan karayolu ekiplerin çalışması ile tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Soruşturma başlatan güvenlik güçleri kimlik belirleme çalışmalarını da sürdürüyor.

Sivas-Malatya karayolunda minibüs ile kamyon çarpıştı: 8 kişi öldü 9 kişi yaralandı
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