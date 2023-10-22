Sivasspor - Kasımpaşa maçı
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı. 53' Gomis'in golüyle Sivasspor, Kasımpaşa'ya 0-1 yenildi. Kasımpaşa, Sivasspor deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Böylelikle Kasımpaşa bu sonuçla birlikte ligde 15 puana ulaştı.
Sivasspor - Kasımpaşa maçı canlı skor
Sivasspor - Kasımpaşa maçı özeti izle
Sivasspor - Kasımpaşa ilk 11
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Roman Kvet, Saiz, Emrah Başsan, Barrow, Gerson
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Duhan Aksu, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Gomis, Hajradinovic, Fall, Ngoy
Ligde geride kalan 8 karşılaşmada 3'er galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, haftaya 12 puanla 8. sırada girdi. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlılar, milli maçlar dolayısıyla lige verilen ara öncesinde sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olmuştu.