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Sivasspor 0-1 Kasımpaşa maç özeti

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. İşte Kasımpaşa, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 53' Iron Gomis'in golüyle 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa, Sivasspor deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

14:03 . 22/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sivasspor - Kasımpaşa maçı

Sivasspor - Kasımpaşa maçı

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı. 53' Gomis'in golüyle Sivasspor, Kasımpaşa'ya 0-1 yenildi. Kasımpaşa, Sivasspor deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Böylelikle Kasımpaşa bu sonuçla birlikte ligde 15 puana ulaştı.

Sivasspor - Kasımpaşa maçı canlı skor

Sivasspor - Kasımpaşa maçı özeti izle

Sivasspor - Kasımpaşa maçı özeti için

Sivasspor - Kasımpaşa ilk 11

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Roman Kvet, Saiz, Emrah Başsan, Barrow, Gerson

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Duhan Aksu, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Gomis, Hajradinovic, Fall, Ngoy

Ligde geride kalan 8 karşılaşmada 3'er galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, haftaya 12 puanla 8. sırada girdi. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlılar, milli maçlar dolayısıyla lige verilen ara öncesinde sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olmuştu.

Süper Lig puan durumu



#Sivasspor
#Kasımpaşa
#süper lig
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