Trendyol Süper Lig 9. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Maç Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. İngiltere Premier Lig’deki Merseyside derbisinde, Everton’ı ağırlayan Liverpool mücadeleyi 2-0’lık skorla kazandı. Kayserispor, Mame Thiam’ın hat-trick’iyle Rizespor’u devirdi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, Suudi Arabistan Pro Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 22 Ekim 2023 Pazar maç programı ve fikstürü.