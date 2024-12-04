2024-2025 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili (15 tatil) MEB takvimine göre belli oldu. İlk ara tatilden sonra öğrenciler ve öğretmenler 15 günlük yarıyıl tatilinin ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, sömestr tatili ne zaman, 15 tatil hangi ayda başlıyor?