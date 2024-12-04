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Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 2024-2025 MEB sömestr tatil takvimi

Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 2024-2025 MEB sömestr tatil takvimi

15:284/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman?
Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman?

MEB'in 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre 2025 yarıyıl tatili 18 Ocak Cumartesi günü başlayacak. Okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak. İşte yarıyıl, ikinci ara tatil ve yaz tatili tarihleri.

2024-2025 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili (15 tatil) MEB takvimine göre belli oldu. İlk ara tatilden sonra öğrenciler ve öğretmenler 15 günlük yarıyıl tatilinin ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, sömestr tatili ne zaman, 15 tatil hangi ayda başlıyor?

2025 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

MEB'in 2024-2025 çalışma takvimine göre 2025 yarıyıl tatili 18 Ocak Cumartesi günü başlayacak. 2 Şubat Pazar günü ise sömestr tatili son günü olacak. 3 Şubat Pazartesi eğitim öğretimde ikinci dönem başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatil tarihi
ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek. Okullar hafta sonu tatilinin ardından 7 Nisan Pazartesi başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ TARİHİ HAZİRANIN KAÇINDA?

Okullarda 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayan ikinci dönem , 20 Haziran 2025 Cuma karnelerin alınmasıyla tamamlanacak.

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