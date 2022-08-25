Canlı altın fiyatları: 25 Ağustos 2022 aram altın çeyrek anlık altın fiyatları

Altın yatırımcıları anlık altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. TC Merkez Bankası’nın faizi indirmesiyle birlikte hareketliliğini sürdüren altın fiyatlarında asıl bomba eylül ayında Fed’in açıklayacağı faiz kararıyla patlayacak. Fed’in enflasyonla mücadele konusundaki kararlı tutumu her ne kadar ons altını baskılamaya çalışıyor olsa da altın fiyatları bu baskılara rağmen yukarı yönlü hareket ediyor. Yatırımcılar 25 Ağustos Perşembe gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? sorusuna cevap arıyor. İşte canlı altın fiyatları:
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı: 1.030,22 TL,
Gram altın satış fiyatı: 1.035,08 TL,
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI ANLIK KAÇ LİRA?
1.025,17 TL,
1.025,41 TL,
ALTIN/ONS ($) FİYATI GÜNCEL
1.755,96 TL,
1.756,37 TL,
ÇEYREK ALTIN FİYATI CANLI
1.640,48 TL,
1.676,66 TL,
CUMHURİYET ALTINI FİYATI KAÇ TL?
6.561,10 TL,
6.685,65 TL,
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
3.270,30 TL,
3.353,08 TL,
ZİYNET ALTINI FİYATI BUGÜN KAÇ LİRA?
6.561,10 TL,
6.685,65 TL,
ATA ALTIN FİYATI ANLIK
6.765,44 TL,
6.933,83 TL,
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?
566,95 TL,
677,83 TL,
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI GÜNCEL
935,55 TL,
967,87 TL,
GREMSE ALTIN FİYATI
16.639,00 TL,
16.871,00 TL,
GÜMÜŞ GRAM FİYATI BUGÜN NE KADAR?
11,22 TL,
11,24 TL,
GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI NE KADAR?
19,22 TL,
19,23 TL.