Özgün Canlı altın fiyatları 25 Ağustos 2022 aram altın çeyrek anlık altın fiyatları
ÖZGÜN HABERLER

Canlı altın fiyatları: 25 Ağustos 2022 aram altın çeyrek anlık altın fiyatları

Altın fiyatları yatırımcı tarafından anlık olaraka araştırılıyor. Merkez Bankası’nın faizi bir puan indirmesi sonrası altın fiyatlarındaki haraketlilik sürüyor. Canlı altın takibi yapmak isteyen yatırımcılar bugün altın fiyatları alış satışını sorguluyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişe parelel olarak dolar kuru da yukarı yönlü hareket halinde. Hal böyle olunca da altın fiyatlarında yükseliş ya da düşüş söz konusu olmakta. Çeyrek altın başta olmak üzere gram altın ile cumhuriyet altını ve yarım altın anlık fiyatları vatandaş tarafından merak ediliyor. İşte 25 Ağustos 2022 Perşembe güncel altın fiyatları.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Altın bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Gram altın fiyatı 25 Ağustos 2022
Anlık altın fiyatları: Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

Altın yatırımcıları anlık altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. TC Merkez Bankası’nın faizi indirmesiyle birlikte hareketliliğini sürdüren altın fiyatlarında asıl bomba eylül ayında Fed’in açıklayacağı faiz kararıyla patlayacak. Fed’in enflasyonla mücadele konusundaki kararlı tutumu her ne kadar ons altını baskılamaya çalışıyor olsa da altın fiyatları bu baskılara rağmen yukarı yönlü hareket ediyor. Yatırımcılar 25 Ağustos Perşembe gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? sorusuna cevap arıyor. İşte canlı altın fiyatları:

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 1.030,22 TL,

Gram altın satış fiyatı: 1.035,08 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI ANLIK KAÇ LİRA?

1.025,17 TL,

1.025,41 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI GÜNCEL

1.755,96 TL,

1.756,37 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI CANLI

1.640,48 TL,

1.676,66 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI KAÇ TL?

6.561,10 TL,

6.685,65 TL,

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

3.270,30 TL,

3.353,08 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI BUGÜN KAÇ LİRA?

6.561,10 TL,

6.685,65 TL,

ATA ALTIN FİYATI ANLIK

6.765,44 TL,

6.933,83 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

566,95 TL,

677,83 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI GÜNCEL

935,55 TL,

967,87 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI

16.639,00 TL,

16.871,00 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI BUGÜN NE KADAR?

11,22 TL,

11,24 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI NE KADAR?

19,22 TL,

19,23 TL.

25 Ağustos 2022 Perşembe günün maç programı: Bugün hangi maçlar var?
ÖZGÜN
25 Ağustos 2022 Perşembe günün maç programı: Bugün hangi maçlar var?
Camiye kumdan set

Camiye kumdan set

​Esenyurtlular su baskınına karşı önlem aldı.
Kara kutunun içinden bakın ne çıktı

Kara kutunun içinden bakın ne çıktı

​Herkes merak ediyordu: : İlk kez paylaştılar.
Başsavcılık harekete geçti

​Gülşen hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltı kararı verildi.

​Taciz ateşi açan sekiz PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

​Yunan F-16'ları Türk uçaklarına radar kilidi attı.

​Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaptı

​Baba boğuldu oğlu kayıp

​Vize ile siyaset mühendisliği yapacaklar!

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.