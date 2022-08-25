Canlı altın fiyatları: 25 Ağustos 2022 aram altın çeyrek anlık altın fiyatları Altın fiyatları yatırımcı tarafından anlık olaraka araştırılıyor. Merkez Bankası’nın faizi bir puan indirmesi sonrası altın fiyatlarındaki haraketlilik sürüyor. Canlı altın takibi yapmak isteyen yatırımcılar bugün altın fiyatları alış satışını sorguluyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişe parelel olarak dolar kuru da yukarı yönlü hareket halinde. Hal böyle olunca da altın fiyatlarında yükseliş ya da düşüş söz konusu olmakta. Çeyrek altın başta olmak üzere gram altın ile cumhuriyet altını ve yarım altın anlık fiyatları vatandaş tarafından merak ediliyor. İşte 25 Ağustos 2022 Perşembe güncel altın fiyatları.

Abone Ol