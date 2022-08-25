2023 asgari ücret tahmini: Ocakta asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Temmuz ayında ara zam alan çalışanlar şimdi de 2023 Ocak asgari ücret zammı ne kadar olacak? sorusuna cevap arıyor. Asgari ücret Ocak 2023 zammı için geri sayım devam ediyor. 2022 yılı asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen 2022 yılı asgari ücret zammını açıklamıştı. 2022 asgari ücrete net 4 bin 250 TL olarak belirlenmişti.

Asgari ücret ne kadar oldu? Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi nedeniyle bata petrol fiyataları olmak üzere akaryakıt fiyatları ile gıda fiyatlarının yükselmesi buna paralel olarak da enflasyonun yüksek çıkması sonucu milyonlarca çalışan maaşlarına temmuz ayında ara zamı beklemeye başladı. Her daim vatandaşı yanında olan ve nerede bir vatandaşın sıkıntısı varsa onu sözüme kavuşturan hükümet, temmuz ayında asgari ücrete ara zam bekleyen vatandaşların beklentisine kulak verdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanarak temmuz asgari ücret zammı belirlemek üzere toplandı. Toplantıların sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı.

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Asgari ücrete zam ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yapılan 2 toplantının ardından bir kez daha oybirliği ile karar aldı. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi.

Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak 2023?

Ocak 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı asgari ücrete ilişkin de önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, “Bu bir ara (temmuz asgari ücret zamı) artış. Asıl asgari ücret tespitini inşallah yıl başında yeniden gerçekleştireceğiz. İnşallah Türkiye büyüdükçe, geliştikçe, hedeflerine doğru ilerledikçe, kazandıkça elindeki imkanları milletin her bir ferdiyle paylaşmayı sürdürecektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 31 Temmuz’da yaptığı açıklamada asgari ücrette yeni düzenleme için yıl sonunu işaret etti. Bilgin "Yıl sonunda yeni bir düzenleme yapacağız. Emekçilerimizi ezdirmeyeceğiz. Sermayenin emek düşmanlığı yapmasının karşısında olacağız" ifadelerini kullandı.

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Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi "Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 64,59 iken, bu anket döneminde yüzde 69,94 olmuştur" şeklinde açıklandı. Bu açıklamaya göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70 seviyesinde. Temmuz ayında asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. Bu rakamı düştüğümüzde 2023 yılı için asgari ücrete bin 937 liralık zam gelmesi tahmin ediliyor. Yıl sonu enflasyon TCMB beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 437 lira olması tahmin edilmekte. 2023 Ocak asgari ücret zammı Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısında kesin olarak açıklanması bekleniyor.

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Yıllara göre asgari ücret tablosu:

2005 yılı asgari ücret Net: 350.15 TL, Brüt: 488.70 TL,

2006 yılı asgari ücret Net: 380.46 TL, Brüt: 531 TL,

2007 yılı asgari ücret Net: 403.03 TL, Brüt: 562.50 TL,

2008 yılı asgari ücret Net: 481.55 TL, Brüt: 608.40 TL,

2009 yılı asgari ücret Net: 527.13 TL, Brüt: 666 TL,

2010 yılı asgari ücret Net: 576.57 TL, Brüt: 729 TL,

2011 yılı asgari ücret Net: 629.96 TL, Brüt: 796.50 TL,

2012 yılı asgari ücret Net: 701.13 TL, Brüt: 886.50 TL,

2013 yılı asgari ücret Net: 773.01 TL, Brüt: 978.60 TL,

2014 yılı asgari ücret Net: 846 TL, Brüt: 1,071 TL,

2015 yılı asgari ücret Net: 949.07 TL, Brüt: 1,201.50 TL,

2016 yılı asgari ücret Net: 1,300.99 TL, Brüt: 1,647 TL,

2017 yılı asgari ücret Net: 1,404.06 TL, Brüt: 1,777.50 TL,

2018 yılı asgari ücret Net: 1,603 TL, Brüt: 2,029 TL,

2019 yılı asgari ücret Net: 2.020 TL, Brüt: 2.558 TL,

2020 yılı asgari ücret Net: 2.324 TL, Brüt: 2.943 TL,

2021 yılı asgari ücret Net: 2.825,90 TL, Brüt: 3.577,50 TL,

2022 yılı asgari ücret ilk altı ay 4,250 TL, Temmuz-Aralık dönemi 5500 TL.

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