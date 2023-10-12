Burak Yılmaz'ın yeni yardımcı antrenörleri belli oldu
Burak Yılmaz yönetimindeki Beşiktaş, genç hocanın yardımcılığını yapacak 2 ismi açıkladı. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Hari Vukas ile Toni Modric, Futbol A Takımımızın Teknik Ekibine Katıldılar
Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir.
Burak Yılmaz’ın yardımcıları kim oldu?
Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir.
Vukas'a ve Modric'e görevlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. Hari Vukas son olarak Marsilya'da Igor Tudor'un yardımcılığını yapmıştı. Toni Modric ise Riga'da fitness antrenörlüğü yaptı.