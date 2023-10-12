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Burak Yılmaz’ın yardımcıları belli oldu: İşte o isimler

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın yeni yardımcı antrenörlerini duyurdu. Buna göre, Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirildi.

17:36 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Burak Yılmaz'ın yeni yardımcı antrenörleri belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni yardımcı antrenörleri belli oldu

Burak Yılmaz yönetimindeki Beşiktaş, genç hocanın yardımcılığını yapacak 2 ismi açıkladı. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Hari Vukas ile Toni Modric, Futbol A Takımımızın Teknik Ekibine Katıldılar

Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir.

Burak Yılmaz’ın yardımcıları kim oldu?

Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir.

Vukas'a ve Modric'e görevlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. Hari Vukas son olarak Marsilya'da Igor Tudor'un yardımcılığını yapmıştı. Toni Modric ise Riga'da fitness antrenörlüğü yaptı.

#Burak Yılmaz
#beşiktaş
#Hari Vukas
1 saat önce
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Burak Yılmaz’ın yardımcıları belli oldu: İşte o isimler