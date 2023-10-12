Burak Yılmaz yönetimindeki Beşiktaş, genç hocanın yardımcılığını yapacak 2 ismi açıkladı. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Hari Vukas ile Toni Modric, Futbol A Takımımızın Teknik Ekibine Katıldılar

Burak Yılmaz’ın yardımcıları kim oldu?

Burak Yılmaz’ın yardımcıları kim oldu?

Vukas'a ve Modric'e görevlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. Hari Vukas son olarak Marsilya'da Igor Tudor'un yardımcılığını yapmıştı. Toni Modric ise Riga'da fitness antrenörlüğü yaptı.