Başakşehir, Emre Belözoğlu ile yola devam dedi

Süper Lig 'in başarılı ekiplerinden Başakşehir, genç teknik direktör Emre Belözoğlu ile 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalandığını açıkladı.

Emre Belözoğlu ne kadar Başakşehir’de kalacak?

İstanbul ekibinden yapılan açıklama şu şekilde: "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile, Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt’ün yer aldığı imza töreninde 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalanmıştır.

Pro Lisans eğitim programının başlaması ile birlikte, saha kenarında ‘teknik direktör’ pozisyonunda yer alacak Emre Belözoğlu’na kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz."

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Turuncu-lacivertlilerin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı olan İstanbul'daki Maccabi Netanya karşılaşması ile ilgili 'Gölge Antrenörlük' durumu hakkında alındığı vurgulanan karar uyarınca, Emre Belözoğlu'nun UEFA müsabakalarında herhangi bir teknik direktörlük faaliyeti gerçekleştirmekten men edildiğini duyurmuştu. UEFA'dan aldığı cezaya ilişkin konuşan Belözoğlu, "Bu ceza güncel değil, daha önceden aldım" ifadelerini kullanmıştı.

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Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu Kimdir?

Emre Belözoğlu 7 Eylül 1980 yılında İstanbul'da doğdu. 2004 yılında Pele 'nin açıkladığı "Yaşayan en iyi 125 futbolcu" listesi FIFA 100 'de yer aldı. Süper Lig Ekiplerinden Medipol İstanbul Başakşehir'de hocalık yapmaktadır.

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Emre Belözoğlu Kulüp kariyeri

Galatasaray ( 1996-2001 ) :

Emre resmen Galatasaray'ın futbolcusu oldu. Sol ayağını çok iyi kullanıyordu. Galatasaray'da ilk sezonu olan 1996-97 sezonunda çok fazla forma bulamıyordu.

Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı yılda iskelet kadroda kendine yer bulan Emre, Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası kazanan takıma büyük katkıda bulundu.

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Son sezonundan itibaren Avrupa'nın köklü kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran Emre, Galatasaray forması ile 102 lig maçında forma giydi ve 14 gol attı. Toplamda ise 144 maçta forma giyip 21 gol atmayı başardı.

Internazionale Milano (2001-2005 ) :

Emre Internazionale Milano'da Avrupa'daki büyük futbol kulüplerinin ilgisini çekmeyi başarmıştır. İtalyan spor gazetesi Tuttosport Emre'nin bir orkestra şefi gibi olduğunu belirtti, o yıllarda Emre'yle Real Madrid, Barcelona, Valencia, AC Milan ve Internazionale Milano gibi Avrupa'nın büyük futbol kulüpleri ilgileniyorlardı.

Emre Internazionale Milano'da sakatlıklar yaşamaya başladı, ve 2004-05 sezonunda sadece 19 maçta görev yaptıktan sonra transfer spekülasyonlarının hedefi oldu: şehir rakibi AC Milan ve İngiliz devleri Manchester United, Arsenal ve Liverpool ile anıldı. Premier Lig takımlarından Newcastle United'a transfer oldu.

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Newcastle United ( 2005-2008 )

Temmuz 2005'te Newcastle United'a €3,8 milyon karşılığında transfer oldu. Newcastle United taraftarı tarafından sevilen bir futbolcu olduğunu kanıtladı. Yeteneğini sergilediği futbolla, golleriyle ve asistleriyle gösterdi. Premier League'de Sunderland'e attığı golle hatırlanmaktadır.

2008 yılında Newcastle United'dan ayrılmıştır. Newcastle United forması ile 58 Premier League maçında 5 gol 5 asist, 3 FA Cup maçı, 2 Football League Cup maçı ve 8'de Avrupa Kupasında olmak üzere 71 maçta forma giymiş, 5 gol atıp, 6 asist yapmıştır.

Emre Belözoğlu

Fenerbahçe (2008-2012)

Temmuz 2008'de €4,5 milyon bedel ile Fenerbahçe'ye transfer olarak Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda seremoni yapıldı. Tecrübeli olması nedeni ile Fenerbahçe'de geldiği ilk sezonda 2. kaptan oldu.

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Fenerbahçe'deki son sezonunda İngiltere'de olduğu gibi Türkiye'de de ırkçılık iddiaları ile karşı karşıya kaldı. 15 Nisan 2012 tarihinde Trabzonspor ile oynanan maçtan sonra Trabzonspor'lu Didier Zokora, Emre'nin kendisine "fucking nigger" dediğini iddia etmiş ve Emre'yi suçlamıştır. Emre ise maçtan 1 gün sonra 16 Nisan 2012 tarihinde, Newcastle'da oynarken ırkçı sözler söylediği iddia edilen daha sonra Fenerbahçe'de takım arkadaşı olan Joseph Yobo ile basın toplantısı düzenlemiş ve iddiaları kesinlikle kabul etmediğini, nigger değil prick dediğini söylemiştir.

Ayrıca Emre, Lig Tv'de yayınlanan bir programa telefonla bağlanıp Şansal Büyüka ile yaptığı röportajda "Zokora'nın söylediği kelimeyi [negro] telaffuz etmiş olabilirim, kabul ediyorum." şeklinde bir açıklamada bulunmuştur. Emre bu olaydan sonra rakip futbolcuya hakaret nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2 maç cezaya çarptırılmıştır.

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Atlético Madrid (2012-2013):

Emre Belözoğlu 31 Mayıs 2012 tarihinde yapılan resmi açıklamaya Atlético Madrid ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 31 Ağustos 2012 tarihinde Chelsea takımıyla oynanan ve 4-1 Atlético Madrid'in galibiyeti ile biten Süper Kupa maçı sonucunda Madrid ekibi kupayı müzesine götürmüştür. Emre böylece Galatasaray ile 2000 UEFA Süper Kupası'ndan sonra kariyerindeki ikinci Süper Kupa zaferini tatmış oldu.Atletico'ya geldikten sonra kendisi için ayrı bir öneme sahip olan 5 numaralı formanın dolu olmasından sonra Emre,Galatasaray'da ilk giymiş olduğu 21 numaralı formayı giydi.

2. Fenerbahçe Dönemi (2012-2015)

2012-2013 sezonunun ilk devresini Atlético Madrid takımında geçiren Emre ilk devre sonunda €350.000 karşılığında eski kulübü Fenerbahçe ile yeniden anlaşmış ve 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Bu dönemde 5 numaralı forma Mehmet Topal'da olduğu için 25 numaralı formayı seçmiştir.2 Şubat 2013 akşamı Volkan Demirel kaptanlığı kendisine devretmiştir.

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Emre 2. Fenerbahçe döneminde ilk maçına Sivasspor karşısında çıkmıştır ve yeniden formasını giydiği Fenerbahçe'de 2012-2013 sezonunda ilk golünü ligin 23. Haftasında Kasımpaşa SK ile oynanan mücadelenin 89. dakikasında kazanılan penaltı atışı ile atmıştır.Emre 2.golünü 4-1 kazanılan Bursaspor macında atmıştır.

Kaptan 2014-15 sezonunda Fenerbahçe'nin 20. şampiyonluğa ulaşıp 4. yıldızı alma umutlarına karşılık 20 numaralı formayı aldı. 27 Haziran 2015 tarihinde Fenerbahçe Sportif Direktörü Terranao tarafından Belözoğlu'nun sözleşmesinin yenilenmeyeceği açıklanmıştır.

İstanbul Başakşehir (2015 - 2019)

22 Nisan 2017'de Çaykur Rizespor'la 3–3 berabere biten maç sonrasında tel örgüler arkasında kendisine küfür eden taraftara tepki gösteren Emre Belözoğlu ve bazı futbolcular, maç sonunda görüntü alan bir kameraman ve muhabire saldırdı. Olayda yaralanan muhabir ve kameraman polise giderek şikayetçi oldu.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedilen Emre 50 bin TL para cezası aldı.

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Fenerbahçe (3. dönem)

2 Temmuz 2019 tarihinde Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 19 Ağustos 2019 tarihinde 4 sezon sonra Fenerbahçe forması ile ilk maçına Gaziantep FK karşısında kaptan olarak çıktı ve bu maçın 24. dakikasında penaltıdan bir de gol kaydetti. 19 Ağustos 2019 tarihinde, Gazişehir Gaziantep karşısında 3. dönemindeki ilk maçında 24. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirerek Kadıköy'e gol ile döndü. 7 Temmuz 2020'de ligin 31. haftasında Gençlerbirliği'ne karşı 81. dakikada gol atarak 1-1'lik skorla Fenerbahçe'nin 1 puan almasını sağladı. 25 Temmuz 2020'de kariyerinin son maçına 3-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçında çıkan Emre, 39. dakikada penaltıdan attığı gol ile kariyerine Kadıköy'de gol ile veda etti.

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Futbol sonrası kariyeri: Fenerbahçe Sportif Direktörlüğü

28 Ekim 2020'de Fenerbahçe ile 1 yıllık Sportif Direktörlük anlaşması imzaladı ve Fenerbahçe Futbol A Takımının sportif direktörü oldu. İmza töreni Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi, Fenerbahçe TV ve Fenerbahçe Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Törende Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yer aldı. Emre Belözoğlu üzerinde emeği geçen tüm hocalarına teşekkür etti: "Yedikule-Zeytinburnu arasında geçen bir çocukluğum oldu. Bu vesileyle bende emeği olan bütün hocalarıma, Galatasaray altyapısı da dahil olmak üzere bütün hocalarıma teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletmek istiyorum. Aralarında vefat eden bazı insanlar da var, onlara da Allah’tan rahmet diliyorum."

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25 Mart 2021'de Fenerbahçe yönetimi, 20-21 sezonunun başında göreve başlayan teknik direktör Erol Bulut ile yapılan karşılıklı anlaşma sonucunda yollarını ayırdı. Erol Bulut'un yerine ise takımı yönetmek üzere "teknik sorumlu" olarak Emre Belözoğlu getirildi.