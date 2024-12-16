Erzurum'da sabah saatlerinde yaşanan depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği ile ilgili ilk veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı.

Erzurum'da deprem mi oldu?

Erzurum'da 16 Aralık 2024 tarihinde sabah saatlerinde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’nin merkez üssü Pasinler Küçüktüy olarak açıkladığı deprem saat 06.43 sularında yerin 5.0 derinliğinde 3.3 büyüklüğünde gerçekleşti.

Pasinler depreminin ardından saat 06.48’te Yakutiye’de 2.4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin kaydedildiği derinlik 7 kilometre olarak açıklandı.

Erzurum depreminde hasar oldu mu?

İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli korku ve panik yaşadı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Şehrimizde 3.3 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

AFAD 16 Aralık Son Depremler Listesi

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. İşte, 16 Aralık 2024 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu







