Gazze'de ölü ve yaralı sayısı
GAZZE'DE ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına sekizinci gününde de devam etti. Gazze'nin Deyr el-Belah bölgesine düzenlenen saldırılarda çok sayıda bina yıkıldı veya ağır hasar gördü. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 2215, yaralı sayısı ise 8714'e yükseldi.
İSRAİL TANKLARI KARA HAREKATI İÇİN SINIRDA
İsrail, kara harekatı için Gazze sınırına sevkiyatını arttırdı, yüzlerce tank ve kara birliği sınırda bekliyor.
Hamas-İsrail arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmalar yoğun bir şekilde devam ederken gözler İsrail’in kara harekatına çevrildi. İsrail, kara harekatı için Gazze sınırına sevkiyatını arttırdı. Gazze sınırının kuzey noktasında bulunan Sderot’a hazırlığını arttıran İsrail bir yanda da sınıra yığınak yapıyor. Gazzelilerin kuzeyden güneye hareket etmesini isteyen İsrail’e ait tanklar bir kara harekatı için Gazze sınırında bekliyor. Aynı zamanda kara birlikleri de tank ve zırhlı aracın sevk edildiği noktalarda bekleyişini sürdürüyor.
GÜVENLİ TAHLİYE İÇİN 6 SAAT SÜRE VERİLDİ
Kapsamlı kara harekâtı öncesinde dün gece İsrail ordusu, sızma harekatı gerçekleştirdi. İsrail Gazze hattında gergin bir bekleyiş var.
İsrail’in sivillerin Gazze’yi boşaltması için verdiği süre doldu.
Kara harekatının başlaması beklenirken, İsrail tarafından yeni bir adım geldi.
İsrail ordusu, Gazzeli sivillerin tahliyesi için bugün 10.00 - 16.00 saatleri arasında güvenli geçişe izin verileceğini açıkladı.
Bu arada İsrail basını önemli bir iddiayı gündeme taşıdı. İsrail Yayın Kurumu, ABD'nin "Kara harekatını erteleyin." dediğini yazdı.
"ÜST DÜZEY HAMAS KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ"
Bombardıman sabahın ilk ışıklarıyla birlikte devam etti.
İsrail ordusu, bombardımanlarda Hamas’ın üst düzey bir komutanının öldürüldüğünü açıkladı.