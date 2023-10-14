’de silahlı milislerin İsrail’e karşı başlattığı “El Aksa Tufanı” operasyonu sekizinci güne girdi. İsrail, kara harekatı için

sınırına sevkiyatını arttırdı. Gazze sınırının kuzey noktasında bulunan Sderot’a hazırlığını arttıran İsrail bir yanda da sınıra yığınak yapıyor. Gazzelilerin kuzeyden güneye hareket etmesini isteyen İsrail’e ait tanklar bir kara harekatı için Gazze sınırında bekliyor. Aynı zamanda kara birlikleri de tank ve zırhlı aracın sevk edildiği noktalarda bekleyişini sürdürüyor.