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Son dakika: İstanbul Levent'te Avm'de yangın çıktı

Son dakika haberi: İstanbul Levent'te bulunan bir AVM'de yangın çıktı. Metrocity binasının çatısından dumanlar yükselirken, çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangında son durum, yaralı veya mahsur kalan vatandaş olup olmadığı merak ediliyor. İstanbul Levent'te Avm'de çıkan yangının sebebi nedir? Yaralı var mı, hasar var mı? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SON DAKİKA | İstanbul Leventteki Metrocity AVMde yangın neden çıktı, yaralı var mı? Son durum ne?
Avm'de yangın

İstanbul Levent yangın paniği yaşanıyor. Metrocity isimli AVM'nin çatısında çıkan yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Öğle yemeği saatinde çıkan yangın sırasında AVM'nin kalabalık olduğu belirtiliyor.

İSTANBUL LEVENT'TE AVM'DE ÇIKAN YANGINDA YARALI VAR MI?

Gelen ilk bilgilere göre çıkan yangında şuan için herhangi bir yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

AVM'den tahliyeler sürerken, takviye ekiplerinin olay yerine ulaşabilmesi için trafik açılmaya çalışılıyor.

LEVENT'TEKİ AVM'DE NEDEN YANGIN ÇIKTI?

Canlı yayına bağlanan İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, "34 araç 106 personelle müdahale ediyoruz. Alışveriş bölümünün çatısında bir yanma var. Akıllı binalar olduğu için alt katlara gelmeyecektir alevler. Çatıda bir yangın merkez oluşmuş durumda. Nedeni henüz belli değil. Herhangi bir can kaybı ve yaralı yok ama dumandan etkilenenler olabiliyor." diye konuştu.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İBB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şişli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki AVM bölümü yanmakta. Beşiktaş itfaiye ekibimiz olay yerinde. Seyrantepe, Şişli, Beyoğlu, Bakirköy ve Sultangazi itfaiye ekiplerimiz olay yerine seyir halinde."
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