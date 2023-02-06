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Malatya deprem
Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,4 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem Malatya’da da hissedildi. Depremle ilgili Malatya’daki son durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.
Bölgeden gelen haberlere göre; Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında olduğu kaydedildi. 2022'nin Kasım ayında evlenen Türkaslan'ın eşi enkaz altından çıkarılırken, 28 yaşındaki file bekçisi için de yardım çalışmaları devam ediyor