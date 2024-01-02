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Malatya Akçadağ'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi, devrilen otobüse tır çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 36 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

09:18 - 2/01/2024 Salı
Yeni Şafak

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

Aynı istikamette ilerleyen tır otobüse çarptı

Akçadağ Develi Mahallesi'nde İstanbul'dan Malatya'ya giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Medine Turizme ait 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü devrildi. Aynı istikamette seyreden ve plakası öğrenilemeyen TIR da devrilen otobüse çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ ÖLDÜ, 36 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



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#akçadağ
#otobüs kazası
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