Son dakika: Mardin'de personel servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var

Mardin'de minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs, Midyat-Ömerli kara yolunda şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre araçta bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 3'ü Midyat'a, 2'si de Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.
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