Özgün Son dakika Mardinde personel servisi devrildi Ölü ve yaralılar var
ÖZGÜN HABERLER

Son dakika: Mardin'de personel servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre, Mardin'de personel taşıyan minibüs kazası yaşandı. Mardin'de minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın nedeni ve son durum merak kazandı. İşte Mardin personel servisi kazasına ilişkin son bilgiler...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
SON DAKİKA: Mardinde personel servisi kaza yaptı: 6 ölü, 5 yaralı- Mardin Haberleri
Mardin servis kazası

Mardin'de minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs, Midyat-Ömerli kara yolunda şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre araçta bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 3'ü Midyat'a, 2'si de Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.

Bir başka örneği yok

Bir başka örneği yok

​Ölen eşi için öyle bir şey yaptı ki.
Dünyanın üçüncü Avrupanın en uzunu

Dünyanın üçüncü Avrupa'nın en uzunu

Keskin virajlar ve rampalar projeyle ortadan kalkmış olacak.
Cumhurunyüzyılı olacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Şafak için yazdı.

Enflasyon farkına eklenerek maaşlara yansıtılacak.

​CHP-İYİ Parti sürtüşmesine küçük ortaklar tepki gösteriyor.

2023 'enerji yılı' olacak​.

Bıçakla evini basıp ortalığı birbirine kattı.

​Bostancı sahilde korkutan yangın.

​Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

​Zehirlenenler arasında sosyal medya fenomeni de var.
Acımız üzerinden<br>hesaplaşmayın

Acımız üzerinden
hesaplaşmayın

Sinan Ateş'in eşinden sosyal medya uyarısı.

​İslâm'ın Avrupa'da ortaya koyduğu muhteşem medeniyet.

​Şok Market'ten kampanya.

​İşgalci güç 48 çocuğu öldürdü.

​Fabrika gibi hizmet veriyor.

​MEB 11 kütüphaneye o mahallede yaşayan yazarların ismini verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.