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MEB’den öğretmenlere flaş af müjdesi: Resmi Gazete'de yayımlandı

Öğretmenler için yeni dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 16 Haziran 2023 tarihinden önce göreve başlayan yönetici ve öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri kaldırıldı. Bakan Yusuf Tekin, deprem bölgesindeki öğretmenler odası sohbetlerinde de konuşulan kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerin, proje kapsamındaki çalışmalarının hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacaklarını bildirdi. Peki yeni öğretmen ataması olacak mı? Öğretmen atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde var mı? İşte haberin detayları.

08:18 . 18/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Öğretmenlere müjde! Hizmet affı düzenlenmesi Resmi Gazete’de

Öğretmenlere müjde! Hizmet affı düzenlenmesi Resmi Gazete’de

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, MEB kadrolarında 16 Haziran 2023 tarihinden önce göreve başlayanlardan zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar ile bu yükümlülüklerini halen görev yaptıkları eğitim kurumlarında yerine getiren yönetici ve öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri kaldırıldı.

Projelerinde yer alanların hizmet puanına eklenecek

Düzenleme ile ayrıca Bakanlık kadrolarına öğretmen olarak atanmadan önce resmi eğitim kurumlarında yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik yürütülen projelerde öğretici, öğretmen veya rehber danışman olarak görev yapanların bu kapsamda geçirdikleri süreler, görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden öğretmenlerin hizmet puanı hesabına dahil edilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğretmenlere "zorunlu hizmet affı" getirdiklerini ve kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerin, proje kapsamındaki çalışmalarının hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacaklarını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da katıldığı karne töreninde öğretmenlerin hakkının ödenemeyeceğini söyledi. Bütçede aslan payını eğitime verdiklerini belirten Erdoğan, öğretmen ataması yapacaklarının da müjdesini verdi.

#Zorunlu hizmet affı
#meb
#öğretmen
#yusuf tekin
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