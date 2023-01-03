Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 memur ve emekli maaş zammı artış oranını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların beklediği yeni yıldaki memur ve emekli maaş zammını duyurdu. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak 2023 zammı için kritik veri açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından maaşlara yapılacak zam oranı da büyük oranda netleşmişti. Son olarak nihani zam oranını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 2023 MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradan sizlere ve tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." açıklamasında bulundu.

TÜİK 2022 YILLIK ENFLASYON VERİSİNİ AÇIKLADI

Enflasyon verisinin açıklanmasıyla, memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın son enflasyon verileriyle birlikte memur ve emekli zammı için kritik olan 6 aylık enflasyon da belli oldu.

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TÜİK, enflasyonun aralıkta TÜFE'de yüzde 1,18 arttığını, 2022'nin tamamında yüzde 64,27 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Son 6 aylık enflasyon yüzde 15,39 oldu.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur ve memur emeklilerine maaş artışı yüzde 25