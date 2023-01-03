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Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 memur ve emekli maaş zammı artış oranını açıkladı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sözleşmeliye Kadro Şöleni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasına 2023 yılı memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranını açıkladı. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin yeni yılda alacağı zamlı maaşlar netleşti. Peki, SSK, Bağkur emekli maaş zammı, memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte 2023 yeni zamlı maaşlar ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SON DAKİKA: Memur ve Emekli maaş zammı açıklandı! Erdoğandan SSK, Bağkur emekli maaş zammı, memur maaş zam oranı açıklaması!
2023 emekli ve memur zammı

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların beklediği yeni yıldaki memur ve emekli maaş zammını duyurdu. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak 2023 zammı için kritik veri açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından maaşlara yapılacak zam oranı da büyük oranda netleşmişti. Son olarak nihani zam oranını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 2023 MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradan sizlere ve tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." açıklamasında bulundu.

TÜİK 2022 YILLIK ENFLASYON VERİSİNİ AÇIKLADI

Enflasyon verisinin açıklanmasıyla, memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın son enflasyon verileriyle birlikte memur ve emekli zammı için kritik olan 6 aylık enflasyon da belli oldu.

TÜİK, enflasyonun aralıkta TÜFE'de yüzde 1,18 arttığını, 2022'nin tamamında yüzde 64,27 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Son 6 aylık enflasyon yüzde 15,39 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur ve memur emeklilerine maaş artışı yüzde 25
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur ve memur emeklilerine maaş artışı yüzde 25

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