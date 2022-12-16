Son Dakika Şanlıurfa Haberleri: Şanlıurfa'da, minibüs sulama kanalına uçtu: 8 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, sulama kanalına devrilen minibüsteki 8 kişi yaşamını yitirdi, yaralı 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, öğleden sonra Harran'a bağlı Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, sulama kanalına uçtu. Minibüsü görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından kanaldan çıkarılan 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 5 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa Valiliği, Harran ilçesinde minibüsün kanala devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 göçmenin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şanlıurfa Valiliği, Harran ilçesi Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası mevkiinde göçmenleri taşıyan minibüsün kanala uçması sonucu meydana gelen kaza ile ilgili resmi açıklama yaptı.

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VALİLİK, 8 GÖÇMENİN ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI





Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizin Harran ilçesi Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası mevkiinde 31 göçmeni taşıyan bir minibüsün kanala devrilmesi sonucu 8 göçmen hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralı olmak üzere toplamda 25 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Olayın organizatörü yakalanmış olup adli süreç hassasiyetle tarafımızca takip edilmektedir. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



