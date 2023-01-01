Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, bir anaokulunun yakınına helikopter düştü. Kaza sonucunda Ukrayna İçişleri Bakanı'nda olduğu 16 kişi hayatını kaybetti. Helikoterin bir anaokulun üzerine düştüğü ve anaokulunda da çalışanların bulunduğu belirtiliyor. Kazanın sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.