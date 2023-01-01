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Ukrayna Kiev'de helikopter düştü: 16 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Ukrayna Kiev'de helikopter düştü. Helikopter düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna İçişleri Bakanı da kazada hayatını kaybetti. İşte Ukrayna helikopter kazasına ilişkin son gelişmeler...
11:57 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak

Son dakika! Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında helikopter düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenler arasında Ukrayna İçişleri Bakanı da var.

UKRAYNA KİEV'DE HELİKOPTER DÜŞTÜ: 16 ÖLÜ

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, bir anaokulunun yakınına helikopter düştü. Kaza sonucunda Ukrayna İçişleri Bakanı'nda olduğu 16 kişi hayatını kaybetti. Helikoterin bir anaokulun üzerine düştüğü ve anaokulunda da çalışanların bulunduğu belirtiliyor. Kazanın sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konuya ilişkin ayrıntılar belli oldukça haberimize ekleyeceğiz.


Ukrayna Kiev helikoter kazası

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#son dakika
26 dakika önce
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Ukrayna Kiev'de helikopter düştü: 16 kişi hayatını kaybetti
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