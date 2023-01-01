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Son dakika! Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında helikopter düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenler arasında Ukrayna İçişleri Bakanı da var.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, bir anaokulunun yakınına helikopter düştü. Kaza sonucunda Ukrayna İçişleri Bakanı'nda olduğu 16 kişi hayatını kaybetti. Helikoterin bir anaokulun üzerine düştüğü ve anaokulunda da çalışanların bulunduğu belirtiliyor. Kazanın sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Konuya ilişkin ayrıntılar belli oldukça haberimize ekleyeceğiz.