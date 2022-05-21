Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi'nden 21 Mayıs 2022 son dakika deprem açıklaması

En çok merak edilen konular arasında deprem yerini almaya devam ediyor. Muğla, Bolu, Balıkesir, Batman gibi illerin yanı sıra Akdeniz, Ege Denizi ve Ermenistan'da sarsıntı gerçekleşti. Vatandaşlar 21 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? konu başlıklarını araştırıyor. İşte 21 Mayıs Mayıs 2022 Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi... Bugün deprem oldu mu? 21 Mayıs 2022 en son nerede deprem oldu? işte detaylar...

Kandilli Rasathanesi son dakika

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Deprem mi oldu? 21 Mayıs son depremler/ Kandilli Rasathanesi son dakika

2022.05.21 06:44:51 36.4057 27.1163 2.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2022.05.21 06:37:17 34.8327 24.8040 19.9 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel REKLAM 2022.05.21 06:04:46 36.4373 27.0247 119.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2022.05.21 06:00:51 35.4128 24.5198 27.4 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.05.21 05:39:55 37.0612 28.3818 8.0 -.- 2.5 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel 2022.05.21 05:26:50 37.0103 28.3265 7.6 -.- 1.3 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel 2022.05.21 05:21:07 36.5097 29.1427 5.0 -.- 2.1 -.- UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA) İlksel 2022.05.21 05:12:34 41.6902 43.3322 3.4 -.- 3.4 3.5 GURCISTAN İlksel 2022.05.21 04:55:10 40.8787 31.7073 5.3 -.- 1.3 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel 2022.05.21 04:53:59 37.8198 26.4908 5.0 -.- 2.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2022.05.21 03:43:21 40.3497 27.9803 5.2 -.- 1.9 -.- BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel 2022.05.21 03:30:07 37.7482 41.3295 5.0 -.- 3.0 2.9 SUCEKEN-(BATMAN) İlksel REKLAM 2022.05.21 02:17:38 37.6952 27.0167 17.1 -.- 1.2 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel 2022.05.21 02:13:50 40.8743 36.2648 25.5 -.- 1.9 -.- KARLIK-TASOVA (AMASYA) İlksel 2022.05.21 00:07:24 38.0885 38.4210 5.0 -.- 1.9 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel