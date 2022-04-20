Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika

En çok merak edilen konular arasında deprem yerini almaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti, saati ve nerede olduğu hakkında oldukça detaylı açıklamalar yapıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre saat 03:29’da Yunanistan’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bugün deprem oldu mu? En son nerede deprem oldu? işte detaylar...
Son depremler/ Kandilli Rasathanesi son dakika
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
- 2022.04.20 07:27:43 37.8717 26.9780 4.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
- 2022.04.20 05:16:04 40.0512 28.6428 5.4 -.- 1.7 -.- KOREKEM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
- 2022.04.20 04:57:02 39.2083 24.1402 11.2 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
- 2022.04.20 04:29:49 39.4633 27.9322 5.4 -.- 1.7 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel
- 2022.04.20 03:49:30 37.0123 28.3858 10.0 -.- 2.1 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
- 2022.04.20 03:43:47 40.6945 32.7832 4.4 -.- 2.2 -.- YONCALI-CERKES (CANKIRI) İlksel
- 2022.04.20 03:29:03 39.9580 24.3207 19.3 -.- 3.9 4.0 YUNANISTAN İlksel
- 2022.04.20 03:18:32 38.1268 38.6532 5.4 -.- 1.8 -.- UCYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
- 2022.04.20 03:04:27 39.0930 41.6800 6.7 -.- 2.4 -.- KARAKOY-VARTO (MUS) İlksel
- 2022.04.20 02:38:33 40.7577 31.5727 10.7 -.- 1.8 -.- PIRAHMETLER-(BOLU) İlksel
- 2022.04.20 02:08:14 37.0965 28.3222 17.4 -.- 1.3 -.- YENICE-(MUGLA) İlksel
- 2022.04.20 01:45:28 37.1407 29.0430 5.8 -.- 1.7 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
- 2022.04.20 01:27:16 40.6687 32.7680 5.0 -.- 1.9 -.- YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
- 2022.04.20 00:49:09 36.9773 28.8970 5.0 -.- 1.3 -.- SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
- 2022.04.20 00:48:20 36.8962 28.9148 29.8 -.- 1.3 -.- ELCIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel
- 2022.04.20 00:42:42 38.1185 38.6160 5.8 -.- 3.4 3.3 TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
- 2022.04.20 00:17:49 36.9533 28.9178 5.0 -.- 1.8 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) İlkse
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