Özgün Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika
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Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika

Vatandaşlar deprem haberlerini yakından takip ediyor. Deprem mi oldu? sorusu oldukça sık soruluyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından deprem ile ilgili konularda bilgilendirme devam ediyor. 20 Nisan’ın ilk saatlerinde Malatya’da deprem oldu. Sabah saatlerinde ise Yunanistan’dan da deprem haberi geldi. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte haberin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika
Kandilli Rasathanesi son dakika

En çok merak edilen konular arasında deprem yerini almaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti, saati ve nerede olduğu hakkında oldukça detaylı açıklamalar yapıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre saat 03:29’da Yunanistan’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bugün deprem oldu mu? En son nerede deprem oldu? işte detaylar...

Kandilli Rasathanesi son dakika
Kandilli Rasathanesi son dakika

Son depremler/ Kandilli Rasathanesi son dakika

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

  1. 2022.04.20 07:27:43 37.8717 26.9780 4.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
  2. 2022.04.20 05:16:04 40.0512 28.6428 5.4 -.- 1.7 -.- KOREKEM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
  3. 2022.04.20 04:57:02 39.2083 24.1402 11.2 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
  4. 2022.04.20 04:29:49 39.4633 27.9322 5.4 -.- 1.7 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel
  5. 2022.04.20 03:49:30 37.0123 28.3858 10.0 -.- 2.1 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
  6. 2022.04.20 03:43:47 40.6945 32.7832 4.4 -.- 2.2 -.- YONCALI-CERKES (CANKIRI) İlksel
  7. 2022.04.20 03:29:03 39.9580 24.3207 19.3 -.- 3.9 4.0 YUNANISTAN İlksel
  8. 2022.04.20 03:18:32 38.1268 38.6532 5.4 -.- 1.8 -.- UCYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
  9. 2022.04.20 03:04:27 39.0930 41.6800 6.7 -.- 2.4 -.- KARAKOY-VARTO (MUS) İlksel
  10. 2022.04.20 02:38:33 40.7577 31.5727 10.7 -.- 1.8 -.- PIRAHMETLER-(BOLU) İlksel
  11. 2022.04.20 02:08:14 37.0965 28.3222 17.4 -.- 1.3 -.- YENICE-(MUGLA) İlksel
  12. 2022.04.20 01:45:28 37.1407 29.0430 5.8 -.- 1.7 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
  13. 2022.04.20 01:27:16 40.6687 32.7680 5.0 -.- 1.9 -.- YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
  14. 2022.04.20 00:49:09 36.9773 28.8970 5.0 -.- 1.3 -.- SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
  15. 2022.04.20 00:48:20 36.8962 28.9148 29.8 -.- 1.3 -.- ELCIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel
  16. 2022.04.20 00:42:42 38.1185 38.6160 5.8 -.- 3.4 3.3 TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
  17. 2022.04.20 00:17:49 36.9533 28.9178 5.0 -.- 1.8 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) İlkse
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