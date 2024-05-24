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En son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? 24 Mayıs son yaşanan depremler listelendi: İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. AFAD'dan alınan bilgiye göre Muğla açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre ise depremin büyüklüğü 4.0 olarak bildirildi. Diğer taraftan da gün içinde Antalya, Muğla, Kahramanmaraş'ta küçük çaplı depremler yaşandı. AFAD bugün itibarıyla meydana gelen depremleri dakika dakika yayımlamaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

10:30 - 24/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Deprem
Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı son depremler listesi yakından takip ediliyor. Kandilli'nin 24 Mayıs 2024 son depremler listesine göre 'Deprem mi oldu? En son nerede, saat kaçta ve kaç şiddetinde deprem oldu?' soruları yanıt buldu.

SON DEPREMLER LİSTESİ 24 MAYIS 2024

Son ölçümlere göre bugün saat 09.02'de İzmir Menderes'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD ölçümlerine göre 23 Mayıs saat 17.57'de Çorum'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın verilerine göre İzmir'in Menderes ilçesinde saat 09.02'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 3.41 km olarak ölçüldü.



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