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AFAD ve Kandilli Rasathanesi 3 Şubat 2024 son depremler listesi belli oldu

Hakkari Yüksekova'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından son depremler listesi merak kazandı. Ülkemizde meydana gelen depremlere ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listelenmeye devam ediyor. Yaşanan depremlerin enlem ve boylam bilgileri, depremin şiddeti, yerel saatle kaçta meydana geldiği, depremin meydaba geldiği derinlik gibi bilgiler vatandaşlar ile paylaşılıyor. Peki Türkiye'de en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

12:08 - 3/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Deprem
Deprem

Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Yaşanan depremlere ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listelenmeye devam ediyor. Son dakika deprem AFAD son depremler ve Kandilli Rasathanesi deprem haberleri 3 Şubat 2024 Cumartesi anbean güncellenmeye devam ediyor.

Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? ( 3 Şubat 2024)

Ege Denizi Gökova Merkezi'nde saat 07:07'de 2.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Hemen öncesinde Hatay Yayladağı ilçesinde saat 06:43'te 2.1 büyüklüğünde bir son dakika deprem verilere geçti. Sabah saatleri 06:09'da ise en büyük ölçekli deprem Hakkari Yüksekova'da oldu. Depremin şiddeti 4.3 olarak bildirildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2024.02.03 09:07:30 37.9760 27.1095 9.8 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.03 09:03:44 38.5357 37.2515 7.1 -.- 1.5 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.03 08:01:41 38.1707 38.5642 6.7 -.- 2.0 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2024.02.03 07:57:14 41.7693 33.6510 5.0 -.- 1.9 -.- AFSARGUNEY-KURE (KASTAMONU) İlksel

2024.02.03 07:47:19 36.3097 27.7760 6.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2024.02.03 07:34:19 39.4227 24.0440 6.8 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel

2024.02.03 07:28:20 38.3608 37.8142 29.1 -.- 0.9 -.- DURULOVA-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.02.03 07:23:32 38.0140 37.9725 12.9 -.- 0.9 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.02.03 07:14:29 39.3437 32.9642 7.2 -.- 1.1 -.- AKVIRANCARSAK-BALA (ANKARA) İlksel

2024.02.03 07:07:36 36.9447 27.6768 7.5 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2024.02.03 07:05:38 36.6845 30.2463 17.8 -.- 1.2 -.- KUZCA-KUMLUCA (ANTALYA) İlksel

2024.02.03 06:54:40 39.8745 40.2662 8.5 -.- 1.3 -.- KUCUKAGA-TERCAN (ERZINCAN) İlksel

2024.02.03 06:43:04 36.0168 36.1192 3.9 -.- 1.6 -.- SUNGUR-YAYLADAGI (HATAY) İlksel

2024.02.03 06:42:32 35.5070 33.3257 5.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2024.02.03 06:40:45 39.8960 40.2727 2.9 -.- 2.0 -.- ALTINKAYA-TERCAN (ERZINCAN) İlksel

2024.02.03 06:32:04 39.8638 40.2557 8.6 -.- 2.2 -.- CADIRKAYA-TERCAN (ERZINCAN) İlksel

2024.02.03 06:20:29 37.8222 36.0925 2.4 -.- 1.5 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.02.03 06:10:50 40.1017 24.0123 6.7 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel

2024.02.03 06:09:29 37.3655 43.6748 7.0 -.- 4.0 4.1 KAYALIK-CUKURCA (HAKKARI) İlksel

2024.02.03 06:01:48 38.4528 37.5262 5.0 -.- 1.8 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.02.03 05:52:16 37.7558 36.6115 7.8 -.- 1.2 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.03 05:31:57 36.4038 41.9265 5.6 -.- 2.3 -.- SURIYE İlksel

2024.02.03 05:29:37 38.4652 37.5320 5.4 -.- 2.4 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.02.03 05:00:58 39.2145 32.6513 5.0 -.- 1.6 -.- CELTIKLI-HAYMANA (ANKARA) İlksel

2024.02.03 04:58:17 37.7702 36.5285 6.0 -.- 1.7 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.03 04:50:27 38.4302 37.2203 13.6 -.- 1.0 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.03 04:45:19 38.7783 43.1787 7.3 -.- 2.2 -.- VAN GOLU İlksel

2024.02.03 04:35:21 37.3730 36.9155 8.5 -.- 3.3 3.1 GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.03 04:32:39 38.0223 36.4955 21.9 -.- 1.2 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.03 04:29:09 38.4550 26.3925 7.8 -.- 1.5 -.- DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.03 04:17:30 38.4107 39.1507 5.0 -.- 3.6 3.9 KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2024.02.03 04:15:09 38.7150 37.5307 14.8 -.- 1.1 -.- AGILYAZI-DARENDE (MALATYA) İlksel



#deprem
#son depremler
#afad
#kandilli rasathanesi
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