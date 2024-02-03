Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Yaşanan depremlere ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listelenmeye devam ediyor. Son dakika deprem AFAD son depremler ve Kandilli Rasathanesi deprem haberleri 3 Şubat 2024 Cumartesi anbean güncellenmeye devam ediyor.