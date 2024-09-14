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Bugün deprem mi oldu? 14 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi

Son depremler listesi yayınlandı. 14 Eylül Cumartesi günü gerçekleşen depremler hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı. Depremler, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve yaşanan son 500 depremi halka sunuyor. Bugün deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip etmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz.

13:58 - 14/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 13:58 - 14/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Deprem
Deprem

14 Eylül 2024 Cumartesi günkü listeye göre yurt genelinde yaşanan depremlerin bilgisi verildi. Bugün "En son deprem nerede ve ne zaman oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ERZİNCAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Son ölçümlere göre saat 09.54'te Erzincan Refahiye'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

AFAD ölçümlerine göre saat 09.48'te Erzincan Refahiye'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KÜTAHYA'DA DEPREM

AFAD ölçümlerine göre saat 09.03'te Kütahya Merkez'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

14 EYLÜL 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.



#son depremler
#kandilli
#afad son depremler
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