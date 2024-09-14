14 Eylül 2024 Cumartesi günkü listeye göre yurt genelinde yaşanan depremlerin bilgisi verildi. Bugün "En son deprem nerede ve ne zaman oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ERZİNCAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Son ölçümlere göre saat 09.54'te Erzincan Refahiye'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

AFAD ölçümlerine göre saat 09.48'te Erzincan Refahiye'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KÜTAHYA'DA DEPREM

AFAD ölçümlerine göre saat 09.03'te Kütahya Merkez'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

14 EYLÜL 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.







