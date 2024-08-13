Sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvuruları başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan her ikisi de 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve farklı illerde görev yapan eşler, aile birlikteliğini sağlamak amacıyla duyuru kapsamında yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek.