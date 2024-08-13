|
Özgün

Sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli personel mevzuatına tabi olan öğretmen eşlerinin aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başvurularının 13 Ağustos'ta başladığını açıkladı. Peki sözleşmeli öğretmen yer değiştirme başvuru şartları neler, kimler yer değişikliği başvurusunda bulunacak?

17:31 - 13/08/2024 Salı
Yeni Şafak
MEB sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvuruları ne zamana kadar yapılacak?
MEB sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvuruları ne zamana kadar yapılacak?

Sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvuruları başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan her ikisi de 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve farklı illerde görev yapan eşler, aile birlikteliğini sağlamak amacıyla duyuru kapsamında yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek.

Sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvuruları ne zamana kadar yapılacak?

Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" adresinden elektronik başvuru formu doldurularak, 13-15 Ağustos'ta alınacak. Atama işlemleri, 22 Ağustos 2024'te gerçekleştirilecek.

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 23 Ağustos 2024'ten itibaren yapılacak.




#MEB
#öğretmen yer değiştirme başvurusu
#sözleşmeli öğretmen
10 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ Bayburt konut belirleme kura sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi