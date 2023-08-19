Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlerin iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Yapılan duyuru sonrasında sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvurularının ne zaman başladığı merak edildi. Peki, Sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak? İşte MEB eş durumu atama duyurusu...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

21-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında öğretmenler, duyuru ekinde bulunan dilekçeyi doldurarak iller arası yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek. Yaz tatilinin devam ettiği bu dönemde, öğretmenlerin bulundukları illerde olabileceği göz önünde bulundurularak başvuru esnekliği sağlandı. Bu kapsamda, öğretmenler diledikleri ilin millî eğitim müdürlüğüne başvuru dilekçelerini verebilecek.

MEB'DEN EŞ DURUMU ATAMA DUYURUSU

Duyuruya göre, 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan ve farklı illerde görev yapan öğretmen eşler, aile birlikteliklerini sağlamak adına iller arası yer değiştirme başvurusunda bulunabilecekler. Bu yeni düzenleme, öğretmenler arasında uzun süredir beklenen bir gelişmeydi. Özellikle farklı illerde görev yapmak zorunda kalan eşlerin yaşadığı zorlukları göz önünde bulundurarak hazırlanan bu düzenleme, birçok öğretmenin aile birlikteliği sorununu çözme fırsatı sunacak.



