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Sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvuruları 21 Ağustos'ta başlayacak

MEB'in internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, her ikisi de sözleşmeli öğretmen olan eşlerin aile birliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvuruları 21 Ağustos'ta başlayacak. Peki, Sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvuruları nereden, nasıl yapılacak? Şartlar neler? İşte detaylı bilgiler...

15:27 . 19/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sözleşmeli öğretmen

Sözleşmeli öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlerin iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Yapılan duyuru sonrasında sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvurularının ne zaman başladığı merak edildi. Peki, Sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak? İşte MEB eş durumu atama duyurusu...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

21-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında öğretmenler, duyuru ekinde bulunan dilekçeyi doldurarak iller arası yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek. Yaz tatilinin devam ettiği bu dönemde, öğretmenlerin bulundukları illerde olabileceği göz önünde bulundurularak başvuru esnekliği sağlandı. Bu kapsamda, öğretmenler diledikleri ilin millî eğitim müdürlüğüne başvuru dilekçelerini verebilecek.

MEB'DEN EŞ DURUMU ATAMA DUYURUSU

Duyuruya göre, 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan ve farklı illerde görev yapan öğretmen eşler, aile birlikteliklerini sağlamak adına iller arası yer değiştirme başvurusunda bulunabilecekler. Bu yeni düzenleme, öğretmenler arasında uzun süredir beklenen bir gelişmeydi. Özellikle farklı illerde görev yapmak zorunda kalan eşlerin yaşadığı zorlukları göz önünde bulundurarak hazırlanan bu düzenleme, birçok öğretmenin aile birlikteliği sorununu çözme fırsatı sunacak.


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