MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri), Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin çeşitli hizmetlere erişimini sağlayan bir platformdur. MEBBİS'e giriş yapmak için aşağıdaki açıkladığımız adımları izleyebilirsiniz. MEBBİS, öğretmen atamaları başvurularının yanında, öğrenci kayıt ve işlemleri, ders programı ve planlama, not girişi ve değerlendirme, devamsızlık takibi, sınav sonuçları, veli bilgilendirme, e-posta, takvim, haber ve duyurular gibi birçok modül içermektedir. Bu haberimizde son dakika MEBBİS haber güncel gelişmeler yer almakta. İşte MEBBİS Öğretmen Girişi, Giriş Sayfası, İşlem ve Modüller ekranı.