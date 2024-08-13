20 Bin öğretmen ataması başvurularından sonra mülakatlar başladı. Bugünlerde ise Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 / 20 bin öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? soruları araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte son durum nedir?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?
20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından adayların erişimine açılacak.
MEB öğretmenlik mülakat sonuçları kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenilebilecek.
MÜLAKAT SONUÇLARINDA GEÇME NOTU KAÇ?
Öğretmen atamaları sözlü sınav sonuçları süreç tamamlandıktan sonra ilan edilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.
TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.