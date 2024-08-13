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Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? MEB 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları görüntüleme ekranı!

Öğretmen atması başvuruları 20-31 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. 20 bin öğretmen için sözlü sınav (mülakat) ise 1 Temmuz'da başladı. Belirtilen tarihlerde sözlü sınava katılım gösteren adaylar, mülakat sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih...

13:38 - 13/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Sözleşmeli öğretmenlik
Sözleşmeli öğretmenlik

20 Bin öğretmen ataması başvurularından sonra mülakatlar başladı. Bugünlerde ise Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 / 20 bin öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? soruları araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte son durum nedir?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından adayların erişimine açılacak.

MEB öğretmenlik mülakat sonuçları kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenilebilecek.

MÜLAKAT SONUÇLARINDA GEÇME NOTU KAÇ?

Öğretmen atamaları sözlü sınav sonuçları süreç tamamlandıktan sonra ilan edilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

MEBBİS giriş ekranı: Yönetici ve öğretmen modülü işlemleri

MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri), Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin çeşitli hizmetlere erişimini sağlayan bir platformdur. MEBBİS'e giriş yapmak için aşağıdaki açıkladığımız adımları izleyebilirsiniz. MEBBİS, öğretmen atamaları başvurularının yanında, öğrenci kayıt ve işlemleri, ders programı ve planlama, not girişi ve değerlendirme, devamsızlık takibi, sınav sonuçları, veli bilgilendirme, e-posta, takvim, haber ve duyurular gibi birçok modül içermektedir. Bu haberimizde son dakika MEBBİS haber güncel gelişmeler yer almakta. İşte MEBBİS Öğretmen Girişi, Giriş Sayfası, İşlem ve Modüller ekranı.


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