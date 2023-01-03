Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak?

Sözleşmeli personele kadro konusunun detaylarıyla ilgili gözler bugün Sözleşmeliye Kadro Şöleni'nde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı içeriğimizde yer alacak. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, şartları neler olacak? İşte detaylar...

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yaklaşık 10 maddeden oluşan taslak metne AK Parti tarafından son şekil verilecek.

Taslak metnin önümüzdeki hafta tamamlanarak teklif haline getirilmesi planlanıyor.

SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Kabine toplantısı sonrasında kadro meselesiyle ilgili yaptığı son açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye son 20 yılda, her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da önemli mesafe kat etmiştir. En yüksek asgari ücret artışları, gelir vergisi dışında bırakılması son dönemde yapılmıştır. Türkiye Eylül ayında tarihinin en yüksek rakamı olan 31,4'e ulaşmıştır. Uzun yıllardır beklenen memurların ek gösterge artış süresini daha önce çözüme kavuşmuştuk. Bu çalışma ile 657 sayılı memur kanununu, sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olması aranacaktır. Ayrıca 1 yıllık memur aday süresi olacak." açıklamasında bulundu. Türkiye'de 424 bin kişinin kadroya geçmesi beklenen bu düzenleme ile ilgili Erdoğan, "Hali hazırda 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Yeni statüye göre 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Kadro dışında kalanlar, sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli meclis danışmanı, sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır. Kadroya geçen personel kurumlar arası nakil hakkına 4 yıllık sürecin ardından kavuşacaktır. Böylece kamu çalışanlarının önemli bir sorununu daha çözerek sözleşmeli kadro statüsünü sürdürülebilir bir hale getiriyoruz. Yaptığımız bu kamu personel reformunun, kadroya geçen 424 bin sözleşmeliye ve ailesine hayırlı olsun diliyorum." ifadelerini kullanmıştı. Yeni açıklamalar içinse gözler bugün Sözleşmeliye Kadro Şöleni'nde olacak.

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BAKAN BİLGİN'DEN SÖZLEŞMELİYE KADRO AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeliye kadro düzenlemesindeki son durumu TBMM'de açıkladı. Bakan Bilgin'in açıklaması şu şekilde:

Sözleşmeliye kadro SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro taslağı ne zaman Meclis'e gelir, ne zaman yasalaşacak, şartları neler, kimleri kapsıyor, son durum nedir?

"500 BİNE YAKIN SAYI GÜNDEMDE!"

Bizim bir hizmet alanımız da Sosyal Güvenlik, Sağlık Sigortası sistemidir. Sağlık Sigortası Sistemi'ne alınmayan kimse yoktur. İlaç tıbbi malzeme konusunda alabildiğine otoriteler tarafından onaylanmış her ilacı kapsam altına alıyoruz. Kampanyalar yapan var. Kaynağı, sömürü kaynağı olarak görenler var geçit vermiyorum. Toplu sözleşmede kayıt altına aldığımız bir düzenlemede sözleşmeli personelin kadroya alınması. 4b-4c-4d'lilerin her tür olursa olsun, kamuda eskiden kalan 32 tür personel var. Bunların hepsini disiplin altına alıyoruz. Öğretmeni alıyoruz. Hemen kadroya geçiyorlar. Yaklaşık 500 bine yaklaşacak sayı gündemde.

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Sözleşmeliye kadro SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro taslağı ne zaman Meclis'e gelir, ne zaman yasalaşacak, şartları neler, kimleri kapsıyor, son durum nedir?

"ÇALIŞMA TEKNİK OLARAK BİTTİ"

Çalışma teknik olarak bitti. İrade Meclis'imizin. Çalışmanın reform niteliğinde olduğunun altını çizmek isterim. Çalışmalar içerisinde istihdamı destekleyecek bir projemiz var. Bu proje ilk defa uygulanan bir projedir. İşletmelere diyoruz, elimizde çeşitli fonlar var. Bütün paraları sanayide, istihdam sürecine dönüştürelim. Birçok ilde uygulamaya kondu. 500 işçi veriyoruz, parasını fondan veriyoruz ama şartı '6 ay parasını biz verirsek, sen 2 yıl çalıştıracaksın' diyoruz. Sanayide nitelikli işgücü yetiştirecek proje geliştiriyoruz.