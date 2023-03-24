Spor Toto 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var?
Spor Toto 1. Lig’de 28. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Haftanın maç programına haberimizden ulaşabilirsiniz.
SPOR TOTO 1. LİGDE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
20.00 Altaş Denizlispor-Dyorex Boluspor (Denizli Atatürk)
20.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)
13.30 Tuzlaspor-Göztepe (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)
13.30 Bodrumspor-Erzurumspor FK (Bodrum İlçe)
19.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Eyüp)