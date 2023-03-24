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Spor Toto 1. Lig’de 28. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verilirken, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 28. hafta, TFF 3. Lig'de de 25. hafta maçları oynanacak. Spor Toto 1. Lig’de futbolseverler zirve yarışında önemli maçlara konuk olacak. Haftanın açılış maçında lider Yılport Samsunspor evinde Altınordu’yu konuk edecek. Peki Spor Toto 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte detaylar.

15:52 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Spor Toto 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var?

Spor Toto 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var?

Spor Toto 1. Lig’de 28. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Haftanın maç programına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SPOR TOTO 1. LİGDE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

BUGÜN

20.00 Altaş Denizlispor-Dyorex Boluspor (Denizli Atatürk)

20.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)

YARIN

13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Göztepe (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)

26 MART PAZAR

13.30 Bodrumspor-Erzurumspor FK (Bodrum İlçe)

19.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Eyüp)

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU



#Spor Toto 1. Lig
#Yılport Samsunspor
#28. hafta
#Denizlispor
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