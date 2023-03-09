1. Lig ekiplerinden Sakaryapor, Kabongo Kasongo'nun gol attığı maçlarda evinde mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon ligde oynadığı 19 maçta 16 kez rakip fileleri havalandıran 28 yaşındaki futbolcu, gol krallığında zirvede yer alıyor.





Ligde 13 maçta gol kaydeden Demokratik Kongo Cumhuriyetli forvet, 6 maçta ise gol atma başarısını gösteremedi.





Sakaryaspor, golcü forvetin sakatlığı sebebiyle forma giyemediği 4 maçta ise birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan alırken, 2 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.





Kasongo'nun gol attığı 13 maçın 10'unu kazanan Sakaryaspor, 3'nü kaybetti. Kasongo'nun gol atamadığı 2 maçta galip gelen yeşil-siyahlı ekip, 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı.









İç sahada 9 gol attı





Kasongo, 16 golün 9'unu iç saha maçlarında kaydetti.





Kabongo Kasongo, Sakarya'daki Altaş Denizlispor (2), Yeni Malatyaspor (2), Adanaspor, Erzurumspor FK, Gençlerbirliği ve Ankara Keçiörengücü (2) maçlarında 9 kez rakip fileleri havalandırdı. Sakarya temsilcisi, Kasongo'nun gol attığı 6 maçı da kazandı.





Rakip sahada karşılaştıkları Altınordu, Göztepe, Tuzlaspor ve Altaş Denizlispor maçlarında 4 gol atarak takımının galibiyetle ayrılmasını sağlayan Kasongo'nun, deplasmanda Ankara Keçiörengücü, Samsunspor ve Eyüpspor maçlarında ise fileleri 3 kez havalandırması kazanmak için yeterli olmadı.





Golcü forvet, ligdeki tek asistini ise 3. haftada Tuzlaspor maçında yaptı.





Kasongo, attığı 16 golle ligin ve takımın en fazla gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.





Oynadığı 23 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Sakarya temsilcisi ise topladığı 40 puanla 6'ncı sırada yer alıyor.



















