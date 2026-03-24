12-0 gerideyken sahadan çekildiler: 3. Lig'e damga vuran maç

17:56 24/03/2026
DHA
Eskişehir Anadolu'dan gol rekoru.
TFF 3. Lig 4. Grup’ta küme düşmesi kesinleşen Nazillispor, sahasında Eskişehir Anadolu karşısında 60. dakikada 12-0 gerideyken sahadan çekildi.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta matematiksel olarak amatör lige düşmesi kesinleşen son sıradaki Nazillispor iç saha maçında Eskişehir Anadolu'ya gol rekoruyla 12-0 mağlup durumdayken sahadan çekildi.

Pamukören Sahası'ndaki mücadelede konuk ekip yalnız ilk yarıda 45 dakika içinde 11 gol birden atarken, 47'nci dakikada farkı 12'ye çıkaran golün ardından ev sahibi karşılaşmaya devam etmedi.

Eskişehir temsilcisinin golleri 2'nci dakikada Berat, 22 ve 47'nci dakikalarda Rahmi Anıl, 23 ve 41'de Ramazan Keskin, 26, 27 ve 30'da Burak Temir, 35 ve 43'te Recep Aydın, 36 ve 45'inci dakikalarda Mert Yusuf Torlak'tan geldi.

Sezonun ikinci yarısında altyapı oyuncularından kurulu kadroyla mücadele ederek güçlükle maçlara çıkan Nazillispor ligde daha önce Karşıyaka'ya 10-0, Kütahyaspor ve Eskişehirspor'a 8-0, Ayvalıkgücü Belediyespor'a 8-1, Balıkesirspor'a da 8-0 mağlup olmuştu.



#TFF 3'üncü Lig
#Eskişehir Anadolu
#Nazillispor
