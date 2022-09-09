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12 Dev Adam Fransa ile karşılaşacak

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükselen ve Fransa'nın rakibi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, rakibiyle karşı karşıya gelecek. Peki 12 Dev Adam, Fransa ile ne zaman ve saat kaçta karşılaşacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi DHA
12 Dev Adam Avrupa Şampiyonasında Fransa ile ne zaman, saat kaçta oynayacak?
12 Dev Adam Berlin'de

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, grupta elde ettiği 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile grubu lider İspanya'nın arkasından ikinci sırada tamamladı. Son 16 turunda, B Grubu'nun 3'üncüsü olan Fransa ile karşılaşacak olan milliler, maçı kazanması halinde çeyrek final bileti alacak.

12 Dev Adam, Fransa ile ne zaman ve saat kaçta karşılaşacak?

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükselen ve Fransa'nın rakibi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, rakibi ile 10 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Arena Berlin'de oynanacak mücadele, TSİ 13.00'te başlayacak.

Fransa ile 50. maç

Ay-yıldızlılar, tarihinde 50'nci kez Fransa'nın karşısına çıkacak. Türkiye ile Fransa arasında daha önce oynanan 49 müsabakada ay-yıldızlılar 16 kez kazanma başarısı gösterirken, 33 maçta ise gülen taraf Fransa oldu.
Milliler, 18 Mayıs 1949 tarihinde Mısır'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez karşılaştığı rakibine 47-33 mağlup olmuştu. Türkiye'nin Fransa ile son buluşmasında ise 5 Ağustos 2019'da A Milli Takım, Fransa'da oynanan hazırlık maçında rakibini 74-69 mağlup etmişti.

Larkin belirsiz

Yarınki mücadele öncesinde A Milli Takım'da Shane Larkin belirsizliği yaşanıyor. Şut elindeki parmağında bulunan sakatlık nedeniyle kafileden ayrılarak Türkiye'ye dönen ve tedavi sürecine başlanan Larkin'in yarınki maçta oynayıp oynamayacağı, doktorunun bugün vereceği kararla belli olacak. Shane Larkin, turnuvanın başından bu yana parmağındaki sakatlıktan dolayı tam performans sergileyememişti.

"Salonu dolduracaklarına inanıyorum"

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman yaptığı açıklamada, Fransa ile yarın oynayacakları maçın saatinin değiştirildiğini belirtti ve FIBA'nın bu kararının büyük bir saygısızlık olduğunu söyledi. Almanya'da yaşayan gurbetçilere çağrıda bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Amaç Türk seyircilerinin Berlin'de salonu doldurmalarına engel olmak. Ancak ben yine de çok uygunsuz bir saat de olsa gurbetçilerimizin fedakarlık yapıp ay-yıldızlı bayraklarla salonu dolduracağına inanıyorum" dedi.

  • Çeyrek final ihtimalleri
  • A Milli Erkek Basketbol Takımı, tek maçlı eleme sisteminde oynanan son 16 turu maçında Fransa'yı mağlup etmesi halinde, çeyrek finalde Sırbistan - İtalya maçının galibi ile karşı karşıya gelecek. Milliler, Fransa'ya mağlup olması halinde ise Avrupa Şampiyonası serüvenini sonlandıracak.

12 Dev Adam grubu ikinci tamamladı: Rotamız Berlin
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