Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
1969 Bilecik Spor tam kadro

1969 Bilecik Spor tam kadro

17:2312/04/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
İdman sonrası takım halinde hatıra fotoğrafı çektirildi.
İdman sonrası takım halinde hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü play-off yarı final müsabakasında yarın oynayacağı Söğütspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bilecik 1. Amatör Lig’de şampiyonun belli olacağı play-off müsabakaların yarı final müsabakası öncesi 1969 Bilecik Spor Kulübü yarın Pazaryeri İlçe Stadı’nda saat 14:00’da oynayacağı Söğütspor maçının hazırlıklarına tamamladı.


İstasyon Sentetik Sahasında günü ter idmanıyla geçen kırmızı şimşeklerde morallerin yerinde olduğu gözükürken, sakat ve cezalı oyuncu bulunmaması taraftarları sevindirdi.


Öte yandan futbolcular zorlu maç öncesi ödemelerini beklerken, yönetimin de ödemeleri bugün yapacağı öğrenildi.





#Bilecik 1. Amatör Lig
#1969 Bilecik Spor
#Söğütspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GENEL AF SON DAKİKA AÇIKLAMALARI 12 NİSAN 2025! Genel af gelecek mi, af var mı? İnfaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik görüşülüyor mu??