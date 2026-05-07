2. Lig play-off final maçlarının hakemleri belli oldu

Nesine 2. Lig play-off final müsabakalarının hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9 Mayıs Cumartesi saat 17.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak Mardin 1969 Spor-Muşspor mücadelesinde Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ile Mustafa Savranlar yapacak.