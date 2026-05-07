Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
2. Lig play-off final maçlarının hakemleri belli oldu

2. Lig play-off final maçlarının hakemleri belli oldu

12:427/05/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
TFF
TFF

Nesine 2. Lig play-off final müsabakalarının hakemleri açıklandı. Mardin 1969 Spor-Muşspor mücadelesinde Kadir Sağlam, Muğlaspor ile Seza Çimento Elazığspor arasındaki müsabakayı ise Mehmet Türkmen yönetecek.

Nesine 2. Lig play-off final müsabakalarının hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9 Mayıs Cumartesi saat 17.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak Mardin 1969 Spor-Muşspor mücadelesinde Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ile Mustafa Savranlar yapacak.


10 Mayıs Pazar saat 19.00'da Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Muğlaspor ile Seza Çimento Elazığspor arasındaki müsabakayı ise Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmada Mehmet Emin Tuğral ve Murat Şener ise yardımcı hakem olarak görev alacak.




#TFF
#2. Lig
#Kadir Sağlam
#Mehmet Türkmen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Xabi Alonso kimdir, hangi takımları çalıştırdı?