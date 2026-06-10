2026 Dünya Kupası'nda büyük heyecan yarın başlıyor

Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yarın başlıyor.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı turnuva, yarın Mexico City Stadı'nda başlayacak ve 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü, 82 bin 500 kişilik New York New Jersey Stadı'ndaki final maçıyla sona erecek.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda 16 farklı statta, 4 farklı saat diliminde, toplam 104 maç oynanacak. Karşılaşmaların 78'ine ABD ev sahipliği yapacak.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 7 milyar dolar gelir elde eden FIFA, bu rakamın 2026'da 11 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

Katılımcı sayısının artmasıyla Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

- Mexico City Stadı tarihe geçecek

Meksika'nın başkentiyle aynı adı taşıyan 83 bin kişi kapasiteli Mexico City Stadı, Dünya Kupası tarihinde 3 kez açılış maçına ev sahipliği yapan ilk stat olarak tarihe geçecek.

Mexico City Stadı'nda daha önce 1970 Dünya Kupası'nın açılışında Meksika-Sovyetler Birliği (0-0), 1986 Dünya Kupası'nın açılışında ise İtalya-Bulgaristan (1-1) maçları oynanmıştı.

Futbol tarihinin efsanelerinden Brezilyalı Pele'nin 1970'te kupayı kaldırdığı, Arjantinli Maradona'nın 1986'da "yüzyılın golü"nü attığı Mexico City Stadı, 2026 Dünya Kupası'nın açılışında Meksika-Güney Afrika maçına ev sahipliği yapacak.

83.000 (resmi turnuva kapasitesi 87.523) kişilik bu dev stadyum, Latin Amerika'nın en büyük stadyumu olma unvanını taşır.

Türkiye 3. kez boy gösterecek

A Milli Futbol Takımı, tarihinde 3. kez Dünya Kupası’nda boy gösterecek. Türkiye, turnuvaya 3 kez katılma hakkı elde etmesine rağmen 2 kez mücadele edebildi. 1950 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanmasına rağmen kırmızı-beyazlılar, imkansızlıklar sebebiyle kupaya katılamadı.

Türkiye, ayrıca organizasyonda 10 mücadeleye çıktı. Milli takım, bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı ve 16 puan topladı.

Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası’na en son 2002 yılında katılım sağladı ve üçüncülük elde etti.

- Türkiye'nin maç programı

D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile mücadele edecek milli takımın maç programı şöyle:

14 Haziran Pazar:

Avustralya - Türkiye: BC Place Vancouver Stadı, TSİ 07.00

20 Haziran Cumartesi:

Türkiye - Paraguay: San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00

26 Haziran Cuma:

Türkiye - ABD: Los Angeles Stadı, TSİ 05.00

YENİ KURALLAR UYGULANACAK

- Kale vuruşu ve taç atışlarında 5 saniyelik geri sayım

Dünya Kupası'nda hakemler, tempo kesintilerini azaltmak adına kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik geri sayım yapacak.

Taç atışı, zamanında kullanılmadığı takdirde rakip takıma geçecek. Gecikmeli yapılan kale vuruşlarında ise rakip takım korner kazanacak.





- Oyuncu değişikliği ve sakatlanan futbolcular için yeni uygulama

Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliği 10 saniye içinde yapılacak.

Bu süre aşılırsa oyuna girecek futbolcu, maç durana kadar en az bir dakika bekleyecek ve takımı bir kişi eksik oynayacak.

Sakatlanarak maçın durmasına neden olan ve kenara gelen oyuncu ise sahaya dönmeden önce bir dakika beklemek zorunda kalacak.

Ayrıca bir futbolcu rakibiyle gerginlik yaşarken ağzını eliyle, koluyla ya da formasıyla kapatırsa hakem kırmızı kart gösterebilecek. Hakem kararına tepki olarak sahayı terk eden futbolcular veya oyuncuları buna teşvik eden yetkililere de kırmızı kart çıkabilecek.





- VAR'ın dahil olduğu konulara düzenleme

Dünya Kupası'nda hatalı korner ve ikinci sarı kartlarda Video Yardımcı Hakem (VAR) devreye girebilecek.

Gol veya penaltıya doğrudan etkisi olan korner ya da serbest vuruşlarda top oyuna girmeden önce hücum oyuncusunun yaptığı ihlaller, VAR tarafından incelenebilecek.

İhlal gerçekleştiğine karar verilirse uygun disiplin işlemi uygulanacak ve köşe vuruşu veya serbest vuruş tekrarlanabilecek.





104 maç 16 statta oynanacak

Turnuvada toplam 104 maç yapılacak. Bu müsabakalar ABD, Meksika ve Kanada’da yer alan toplam 16 statta oynanacak. Bu statların en büyüğü 94 bin kişiyle Dallas Stadı olurken, en az kapasiteye sahip stat ise 45 bin kişiyle Toronto’da bulunuyor.





Turnuvada kullanılacak statlar ve kapasiteleri şöyle:

ABD

Dallas Stadı: 94.000

New York New Jersey Stadı: 82.500

Atlanta Stadı: 75.000

Kansas City Stadı: 73.000

Houston Stadı: 72.000

San Francisco Bay Area Stadı: 71.000

Los Angeles Stadı: 70.000

Philadelphia Stadı: 69.000

Seattle Stadı: 69.000

Boston Stadı: 65.000

Miami Stadı: 65.000





Kanada

Toronto Stadı: 45.000

BC Place Vancouver: 54.000





Meksika

Mexico City Stadı: 83.000

Monterrey Stadı: 53.500

Guadalajara Stadı: 48.000

Dünya Kupası'nda bugüne dek yapılan 22 organizasyonu, 43 milyon 936 bin 730 kişi izledi.

- 2026'da açılış maçı biletleri 5 ila 10 kat daha yüksek

2026'da bilet fiyatları dört farklı kategoride belirlenirken açılış maçının biletleri 560 dolardan başlıyor. En pahalı bilet fiyatları ise 2 bin 735 doları buluyor.

Katar'daki son Dünya Kupası'nda açılış maçının fiyatı 55 ile 618 dolar arasındaydı.

2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasındaki karşılaşmalar için bilet fiyatları ortalama 400 dolar civarında bulunurken Katar'da ise grup maçlarının ortalama bilet fiyatı 100 doların altındaydı.

Katar'da grup aşamasındaki maçlarda bilet fiyatları 11 ile 220 dolar arasında değişiyordu.

- Final, 10 kat daha pahalı

ABD'de yapılacak 2026 Dünya Kupası finalinin en ucuz bileti, Katar'daki 2022 finalinde taraftarların ödediği en ucuz bilet fiyatının 10 katı düzeyinde bulunuyor.

New York New Jersey Stadı'nda oynanacak finalin en ucuz bileti 2 bin 30 dolar, en pahalısı ise 6 bin 370 dolara satılıyor.

Katar'daki 2022 finalinin en ucuz bileti 206, en pahalı bileti ise 1607 dolara satılmıştı.

Buna karşılık 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) finali için en ucuz biletler 100 dolar civarındaydı.

Sakatlıkları nedeniyle 2026 Dünya Kupası'nda boy gösteremeyecek yıldızlar:

- Brezilya: Rodrygo, Militao ve Estevao

- Hollanda: Matthijs de Ligt, Simons, Schouten

- Fransa: Ekitike

- Almanya: Serge Gnabry

- İspanya: Lopez ve Aghehowa

- Arjantin: Foyth ve Carboni

- Gana: Mohammed Kudus

- Japonya: Mitoma ve Minamino

- Grup aşaması fikstürü





2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında oynanacak 72 maçın TSİ programı şöyle:

11 Haziran Perşembe:

A Grubu: Meksika - Güney Afrika, Mexico City Stadı, 22.00





12 Haziran Cuma:

A Grubu: Güney Kore - Çekya, Guadalajara Stadı, 05.00

B Grubu: Kanada - Bosna-Hersek, Toronto Stadı, 22.00





13 Haziran Cumartesi:

D Grubu: ABD - Paraguay, Los Angeles Stadı, 04.00

B Grubu: Katar - İsviçre, San Francisco Bay Area Stadı, 22.00





14 Haziran Pazar:

C Grubu: Brezilya - Fas, New York New Jersey Stadı, 01.00

Haiti - İskoçya, Boston Stadı, 04.00

D Grubu: Avustralya - Türkiye, BC Place Vancouver Stadı, 07.00

E Grubu: Almanya - Curaçao, Houston Stadı, 20.00

F Grubu: Hollanda - Japonya, Dallas Stadı, 23.00





15 Haziran Pazartesi:

E Grubu: Fildişi Sahili - Ekvador, Philadelphia Stadı, 02.00

F Grubu: İsveç - Tunus, Monterrey Stadı, 05.00

H Grubu: İspanya - Yeşil Burun Adaları, Atlanta Stadı, 19.00

G Grubu: Belçika - Mısır, Seattle Stadı, 22.00





16 Haziran Salı:

H Grubu: Suudi Arabistan - Uruguay, Miami Stadı, 01.00

G Grubu: İran - Yeni Zelanda, Los Angeles Stadı, 04.00

I Grubu: Fransa - Senegal, New York New Jersey Stadı, 22.00





17 Haziran Çarşamba:

I Grubu: Irak - Norveç, Boston Stadı, 01.00

J Grubu: Arjantin - Cezayir, Kansas City Stadı, 04.00

Avusturya - Ürdün, San Francisco Bay Area Stadı, 07.00

K Grubu: Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston Stadı, 20.00

L Grubu: İngiltere - Hırvatistan, Dallas Stadı, 23.00





18 Haziran Perşembe:

L Grubu: Gana - Panama, Toronto Stadı, 02.00

K Grubu: Özbekistan - Kolombiya, Mexico City Stadı, 05.00

A Grubu: Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlanta Stadı, 19.00

B Grubu: İsviçre - Bosna-Hersek, Los Angeles Stadı, 22.00





19 Haziran Cuma:

B Grubu: Kanada - Katar, BC Place Vancouver, 01.00

A Grubu: Meksika - Güney Kore, Guadalajara Stadı, 04.00

D Grubu: ABD - Avustralya, Seattle Stadı, 22.00





20 Haziran Cumartesi:

C Grubu: İskoçya - Fas, Boston Stadı, 01.00

Brezilya - Haiti, Philadelphia Stadı, 03.30

D Grubu: Türkiye - Paraguay, San Francisco Bay Area Stadı, 06.00

F Grubu: Hollanda - İsveç, Houston Stadı, 20.00

E Grubu: Almanya - Fildişi Sahili, Toronto Stadı, 23.00





21 Haziran Pazar:

E Grubu: Ekvador - Curaçao, Kansas City Stadı, 03.00

F Grubu: Tunus - Japonya, Monterrey Stadı, 07.00

H Grubu: İspanya - Suudi Arabistan, Atlanta Stadı, 19.00

G Grubu: Belçika - İran, Los Angeles Stadı, 22.00





22 Haziran Pazartesi:

H Grubu: Uruguay - Yeşil Burun Adaları, Miami Stadı, 01.00

G Grubu: Yeni Zelanda - Mısır, BC Place Vancouver Stadı, 04.00

J Grubu: Arjantin - Avusturya, Dallas Stadı, 20.00





23 Haziran Salı:

I Grubu: Fransa - Irak, Philadelphia Stadı, 00.00

Norveç - Senegal, New York New Jersey Stadı, 03.00

J Grubu: Ürdün - Cezayir, San Francisco Bay Area Stadı, 06.00

K Grubu: Portekiz - Özbekistan, Houston Stadı, 20.00

L Grubu: İngiltere - Gana, Boston Stadı, 23.00





24 Haziran Çarşamba:

L Grubu: Panama - Hırvatistan, Toronto Stadı, 02.00

K Grubu: Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Guadalajara Stadı, 05.00

B Grubu: İsviçre - Kanada, BC Place Vancouver Stadı, 22.00

Bosna-Hersek - Katar, Seattle Stadı, 22.00





25 Haziran Perşembe:

C Grubu: İskoçya - Brezilya, Miami Stadı, 01.00

Fas - Haiti, Atlanta Stadı, 01.00

A Grubu: Çekya - Meksika, Mexico City Stadı, 04.00

Güney Afrika Cumhuriyeti - Güney Kore, Monterrey Stadı, 04.00

E Grubu: Curaçao - Fildişi Sahili, Philadelphia Stadı, 23.00

Ekvador - Almanya, New York New Jersey Stadı, 23.00





26 Haziran Cuma:

F Grubu: Japonya - İsveç, Dallas Stadı, 02.00

Tunus - Hollanda, Kansas City Stadı, 02.00

D Grubu: Türkiye - ABD, Los Angeles Stadı, 05.00

Paraguay - Avustralya, San Francisco Bay Area Stadı, 05.00

I Grubu: Norveç - Fransa, Boston Stadı, 22.00

Senegal - Irak, Toronto Stadı, 22.00





27 Haziran Cumartesi:

H Grubu: Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan, Houston Stadı, 03.00

Uruguay - İspanya, Guadalajara Stadı, 03.00

G Grubu: Mısır - İran, Seattle Stadı, 06.00

Yeni Zelanda - Belçika, BC Place Vancouver Stadı, 06.00





28 Haziran Pazar:

L Grubu: Panama - İngiltere, New York New Jersey Stadı, 00.00

Hırvatistan - Gana, Philadelphia Stadı, 00.00

K Grubu: Kolombiya - Portekiz, Miami Stadı, 02.30

Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan, Atlanta Stadı, 02.30

J Grubu: Cezayir - Avusturya, Kansas City Stadı, 05.00

Ürdün - Arjantin, Dallas Stadı, 05.00







