2026 Dünya Kupası'nda büyük heyecan yarın başlıyor

Futbol dünyasının nefesini tutarak beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda perde açılıyor. Tarihte ilk kez 48 takımın mücadele edeceği dev organizasyon, ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde başlayacak ve 39 gün sürecek futbol şöleni, 19 Temmuz'daki büyük finalle taçlanacak.
Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yarın başlıyor.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı turnuva, yarın Mexico City Stadı'nda başlayacak ve 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü, 82 bin 500 kişilik New York New Jersey Stadı'ndaki final maçıyla sona erecek.
FIFA 2026 Dünya Kupası'nda 16 farklı statta, 4 farklı saat diliminde, toplam 104 maç oynanacak. Karşılaşmaların 78'ine ABD ev sahipliği yapacak.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 7 milyar dolar gelir elde eden FIFA, bu rakamın 2026'da 11 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.
Katılımcı sayısının artmasıyla Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
Meksika'nın başkentiyle aynı adı taşıyan 83 bin kişi kapasiteli Mexico City Stadı, Dünya Kupası tarihinde 3 kez açılış maçına ev sahipliği yapan ilk stat olarak tarihe geçecek.
Mexico City Stadı'nda daha önce 1970 Dünya Kupası'nın açılışında Meksika-Sovyetler Birliği (0-0), 1986 Dünya Kupası'nın açılışında ise İtalya-Bulgaristan (1-1) maçları oynanmıştı.
Futbol tarihinin efsanelerinden Brezilyalı Pele'nin 1970'te kupayı kaldırdığı, Arjantinli Maradona'nın 1986'da "yüzyılın golü"nü attığı Mexico City Stadı, 2026 Dünya Kupası'nın açılışında Meksika-Güney Afrika maçına ev sahipliği yapacak.
A Milli Futbol Takımı, tarihinde 3. kez Dünya Kupası’nda boy gösterecek. Türkiye, turnuvaya 3 kez katılma hakkı elde etmesine rağmen 2 kez mücadele edebildi. 1950 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanmasına rağmen kırmızı-beyazlılar, imkansızlıklar sebebiyle kupaya katılamadı.
Türkiye, ayrıca organizasyonda 10 mücadeleye çıktı. Milli takım, bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı ve 16 puan topladı.
Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası’na en son 2002 yılında katılım sağladı ve üçüncülük elde etti.
- Türkiye'nin maç programı
D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile mücadele edecek milli takımın maç programı şöyle:
Avustralya - Türkiye: BC Place Vancouver Stadı, TSİ 07.00
Türkiye - Paraguay: San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00
Türkiye - ABD: Los Angeles Stadı, TSİ 05.00
Dünya Kupası'nda hakemler, tempo kesintilerini azaltmak adına kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik geri sayım yapacak.
Taç atışı, zamanında kullanılmadığı takdirde rakip takıma geçecek. Gecikmeli yapılan kale vuruşlarında ise rakip takım korner kazanacak.
Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliği 10 saniye içinde yapılacak.
Bu süre aşılırsa oyuna girecek futbolcu, maç durana kadar en az bir dakika bekleyecek ve takımı bir kişi eksik oynayacak.
Sakatlanarak maçın durmasına neden olan ve kenara gelen oyuncu ise sahaya dönmeden önce bir dakika beklemek zorunda kalacak.
Ayrıca bir futbolcu rakibiyle gerginlik yaşarken ağzını eliyle, koluyla ya da formasıyla kapatırsa hakem kırmızı kart gösterebilecek. Hakem kararına tepki olarak sahayı terk eden futbolcular veya oyuncuları buna teşvik eden yetkililere de kırmızı kart çıkabilecek.
Dünya Kupası'nda hatalı korner ve ikinci sarı kartlarda Video Yardımcı Hakem (VAR) devreye girebilecek.
Gol veya penaltıya doğrudan etkisi olan korner ya da serbest vuruşlarda top oyuna girmeden önce hücum oyuncusunun yaptığı ihlaller, VAR tarafından incelenebilecek.
İhlal gerçekleştiğine karar verilirse uygun disiplin işlemi uygulanacak ve köşe vuruşu veya serbest vuruş tekrarlanabilecek.
Turnuvada toplam 104 maç yapılacak. Bu müsabakalar ABD, Meksika ve Kanada’da yer alan toplam 16 statta oynanacak. Bu statların en büyüğü 94 bin kişiyle Dallas Stadı olurken, en az kapasiteye sahip stat ise 45 bin kişiyle Toronto’da bulunuyor.
Dallas Stadı: 94.000
New York New Jersey Stadı: 82.500
Atlanta Stadı: 75.000
Kansas City Stadı: 73.000
Houston Stadı: 72.000
San Francisco Bay Area Stadı: 71.000
Los Angeles Stadı: 70.000
Philadelphia Stadı: 69.000
Seattle Stadı: 69.000
Boston Stadı: 65.000
Miami Stadı: 65.000
Toronto Stadı: 45.000
BC Place Vancouver: 54.000
Mexico City Stadı: 83.000
Monterrey Stadı: 53.500
Guadalajara Stadı: 48.000
2026'da bilet fiyatları dört farklı kategoride belirlenirken açılış maçının biletleri 560 dolardan başlıyor. En pahalı bilet fiyatları ise 2 bin 735 doları buluyor.
Katar'daki son Dünya Kupası'nda açılış maçının fiyatı 55 ile 618 dolar arasındaydı.
2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasındaki karşılaşmalar için bilet fiyatları ortalama 400 dolar civarında bulunurken Katar'da ise grup maçlarının ortalama bilet fiyatı 100 doların altındaydı.
Katar'da grup aşamasındaki maçlarda bilet fiyatları 11 ile 220 dolar arasında değişiyordu.
ABD'de yapılacak 2026 Dünya Kupası finalinin en ucuz bileti, Katar'daki 2022 finalinde taraftarların ödediği en ucuz bilet fiyatının 10 katı düzeyinde bulunuyor.
New York New Jersey Stadı'nda oynanacak finalin en ucuz bileti 2 bin 30 dolar, en pahalısı ise 6 bin 370 dolara satılıyor.
Katar'daki 2022 finalinin en ucuz bileti 206, en pahalı bileti ise 1607 dolara satılmıştı.
Buna karşılık 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) finali için en ucuz biletler 100 dolar civarındaydı.
- Brezilya: Rodrygo, Militao ve Estevao
- Hollanda: Matthijs de Ligt, Simons, Schouten
- Fransa: Ekitike
- Almanya: Serge Gnabry
- İspanya: Lopez ve Aghehowa
- Arjantin: Foyth ve Carboni
- Gana: Mohammed Kudus
- Japonya: Mitoma ve Minamino
- Grup aşaması fikstürü
A Grubu: Meksika - Güney Afrika, Mexico City Stadı, 22.00
A Grubu: Güney Kore - Çekya, Guadalajara Stadı, 05.00
B Grubu: Kanada - Bosna-Hersek, Toronto Stadı, 22.00
D Grubu: ABD - Paraguay, Los Angeles Stadı, 04.00
B Grubu: Katar - İsviçre, San Francisco Bay Area Stadı, 22.00
C Grubu: Brezilya - Fas, New York New Jersey Stadı, 01.00
Haiti - İskoçya, Boston Stadı, 04.00
D Grubu: Avustralya - Türkiye, BC Place Vancouver Stadı, 07.00
E Grubu: Almanya - Curaçao, Houston Stadı, 20.00
F Grubu: Hollanda - Japonya, Dallas Stadı, 23.00
E Grubu: Fildişi Sahili - Ekvador, Philadelphia Stadı, 02.00
F Grubu: İsveç - Tunus, Monterrey Stadı, 05.00
H Grubu: İspanya - Yeşil Burun Adaları, Atlanta Stadı, 19.00
G Grubu: Belçika - Mısır, Seattle Stadı, 22.00
H Grubu: Suudi Arabistan - Uruguay, Miami Stadı, 01.00
G Grubu: İran - Yeni Zelanda, Los Angeles Stadı, 04.00
I Grubu: Fransa - Senegal, New York New Jersey Stadı, 22.00
I Grubu: Irak - Norveç, Boston Stadı, 01.00
J Grubu: Arjantin - Cezayir, Kansas City Stadı, 04.00
Avusturya - Ürdün, San Francisco Bay Area Stadı, 07.00
K Grubu: Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston Stadı, 20.00
L Grubu: İngiltere - Hırvatistan, Dallas Stadı, 23.00
L Grubu: Gana - Panama, Toronto Stadı, 02.00
K Grubu: Özbekistan - Kolombiya, Mexico City Stadı, 05.00
A Grubu: Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlanta Stadı, 19.00
B Grubu: İsviçre - Bosna-Hersek, Los Angeles Stadı, 22.00
B Grubu: Kanada - Katar, BC Place Vancouver, 01.00
A Grubu: Meksika - Güney Kore, Guadalajara Stadı, 04.00
D Grubu: ABD - Avustralya, Seattle Stadı, 22.00
C Grubu: İskoçya - Fas, Boston Stadı, 01.00
Brezilya - Haiti, Philadelphia Stadı, 03.30
D Grubu: Türkiye - Paraguay, San Francisco Bay Area Stadı, 06.00
F Grubu: Hollanda - İsveç, Houston Stadı, 20.00
E Grubu: Almanya - Fildişi Sahili, Toronto Stadı, 23.00
E Grubu: Ekvador - Curaçao, Kansas City Stadı, 03.00
F Grubu: Tunus - Japonya, Monterrey Stadı, 07.00
H Grubu: İspanya - Suudi Arabistan, Atlanta Stadı, 19.00
G Grubu: Belçika - İran, Los Angeles Stadı, 22.00
H Grubu: Uruguay - Yeşil Burun Adaları, Miami Stadı, 01.00
G Grubu: Yeni Zelanda - Mısır, BC Place Vancouver Stadı, 04.00
J Grubu: Arjantin - Avusturya, Dallas Stadı, 20.00
I Grubu: Fransa - Irak, Philadelphia Stadı, 00.00
Norveç - Senegal, New York New Jersey Stadı, 03.00
J Grubu: Ürdün - Cezayir, San Francisco Bay Area Stadı, 06.00
K Grubu: Portekiz - Özbekistan, Houston Stadı, 20.00
L Grubu: İngiltere - Gana, Boston Stadı, 23.00
L Grubu: Panama - Hırvatistan, Toronto Stadı, 02.00
K Grubu: Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Guadalajara Stadı, 05.00
B Grubu: İsviçre - Kanada, BC Place Vancouver Stadı, 22.00
Bosna-Hersek - Katar, Seattle Stadı, 22.00
C Grubu: İskoçya - Brezilya, Miami Stadı, 01.00
Fas - Haiti, Atlanta Stadı, 01.00
A Grubu: Çekya - Meksika, Mexico City Stadı, 04.00
Güney Afrika Cumhuriyeti - Güney Kore, Monterrey Stadı, 04.00
E Grubu: Curaçao - Fildişi Sahili, Philadelphia Stadı, 23.00
Ekvador - Almanya, New York New Jersey Stadı, 23.00
F Grubu: Japonya - İsveç, Dallas Stadı, 02.00
Tunus - Hollanda, Kansas City Stadı, 02.00
D Grubu: Türkiye - ABD, Los Angeles Stadı, 05.00
Paraguay - Avustralya, San Francisco Bay Area Stadı, 05.00
I Grubu: Norveç - Fransa, Boston Stadı, 22.00
Senegal - Irak, Toronto Stadı, 22.00
H Grubu: Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan, Houston Stadı, 03.00
Uruguay - İspanya, Guadalajara Stadı, 03.00
G Grubu: Mısır - İran, Seattle Stadı, 06.00
Yeni Zelanda - Belçika, BC Place Vancouver Stadı, 06.00
L Grubu: Panama - İngiltere, New York New Jersey Stadı, 00.00
Hırvatistan - Gana, Philadelphia Stadı, 00.00
K Grubu: Kolombiya - Portekiz, Miami Stadı, 02.30
Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan, Atlanta Stadı, 02.30
J Grubu: Cezayir - Avusturya, Kansas City Stadı, 05.00
Ürdün - Arjantin, Dallas Stadı, 05.00