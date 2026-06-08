Dünya Kupası öncesi skandal vize kararı: En iyi hakem ülkeye alınmadı

FIFA tarafından Dünya Kupası'nda görev yapmak üzere görevlendirilen Somalili hakem Omar Artan, ABD'ye giriş izni alamadığı için turnuvada yer alamayacak.

Le Parisien'in haberine göre, vize işlemlerinde sorun yaşayan Artan, süreci aşabilmek adına Nairobi'deki Somali Büyükelçiliği'nin desteğiyle diplomatik pasaport temin etti. Ancak bu girişim de sonuç vermedi. Amerikan makamlarının Somalili hakemin ülkeye girişine izin vermediği ve kendisini geri gönderdiği belirtildi.

Somalili hakem Omar Artan

Kararın arkasında ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin uyguladığı göç kısıtlamalarının bulunduğu ifade edildi. Somali'nin, ABD'nin seyahat ve göç kısıtlamalarından etkilenen 19 ülkelik listede yer aldığı hatırlatıldı.

Omar Artan, Afrika futbolunun son dönemde öne çıkan hakemlerinden biri olarak gösteriliyordu. Deneyimli hakem, geçtiğimiz yıl Pyramids FC ile Mamelodi Sundowns arasında oynanan Afrika Şampiyonlar Ligi rövanş finalini yönetmişti. Ayrıca Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından 2025 yılının en iyi Afrikalı hakemi seçilmişti.







